Русские женщины жаждут внимания мужчин

После сексуального скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном сто француженок во главе с Катрин Денев выступили в защиту права мужчин "приставать к женщинам". По их мнению, это неотъемлемая частью сексуальной свободы. Настойчивый или неуклюжий флирт поддерживают и многие российские знаменитости.

Лолита Милявская, певица:

– Мы живем в мире крайностей. Например, в Германии появился некий средний пол и теперь дом нельзя сдать в эксплуатацию, если там, помимо привычных "М" и "Ж" нет туалеты для среднего пола. Запретить приставания к женщинам – тоже крайность. Поэтому я соглашусь с позицией Катрин Денев, поскольку боюсь, что сегодняшние мужчины вскоре могут не только перестать приставать, а и зарабатывать, и жениться. В итоге женщины станут жить отдельно, делать детей из пробирки. Так что, дорогие мужчины, ухаживайте за нами, приставайте, но начните с того, что просто возьмите из наших хрупких рук тяжелую сумку и донесите ее до квартиры. А потом уже все остальное. Есть, конечно, такие уроды, которые сразу лезут трогать за грудь. Но таким просто надо дать с ноги по тому месту, где возникает эрекция. Что касается истории с Харви Вайнштейном, после которой началась вся эта заваруха, то голливудским актрисам, которые получили "Оскары" и другие награды, спустя много лет легко говорить о домогательствах. Но почему-то они умалчивают о том, что получили в свою очередь от этого продюсера, какую карьеру сделали. Так что прежде, чем заявлять что-то, стоит положить свой "Оскар", а потом уже возмущаться.



Яна Кошкина, актриса и телеведущая:

– В детстве я не отличалась какой-то яркой внешностью. Но лет в 16, после того, как закончила первый курс театральной академии, поняла: что-то произошло. Мужчины резко стали одаривать меня знаками внимания, я поняла, что симпатична им. Они часто подходят на улицах, пытаются знакомиться, реагируют на меня с интересом! Меня это не смущает – мужчины должны интересоваться красивыми женщинами и желать их. Странно, если было бы наоборот.

Ольга Казаченко, певица, модель:

– Если мужчина вдруг начинает приставать к женщине, которая не давала для этого никакого повода, то у него явные психологические проблемы и ему надо обратиться к психологу. Ведь если у него все в порядке с головой и хорошие отношения в семье, он никогда не позволит себе вдруг пристать к женщине, которая его никак не провоцировала и не давала повода.

Виктория Талышинская, солиста группы "Непара":

– Не ошибусь, если предположу, что женщинам всегда приятно внимание мужчин. Но только если оно без скабрезности и пошлости. Приятно, когда тебе делают комплименты, дарят цветы, уступают место и просто относятся с уважением. Еще раз повторюсь – без пошлости и каких-то низких намеков. Сейчас на улице начинается весна, воздух насыщается гормонами любви. И мужчины станут немного активнее в комплиментах.

Анна Калашникова, модель, актриса, певица:

– Я считаю, что главное – соблюдать рамки и не переходить границы. Ведь есть разница между флиртом и сексуальным домогательством. Это очевидно! Первое – нормально, второе – недопустимо. Изнасилование – это преступление. Не нужно мешать все в кучу. А "права мужчин приставать к женщинам" – я понимаю так, что женщина сама должна решить допустимо это, либо нет. Конечно, когда речь идет о легком флирте и заигрывании друг с другом, знаках внимания. Но если мужчина насильно пристает, когда ему четко дают понять, что этого не стоит делать, применяет силу, преследует – это уже, конечно, самое настоящее преступление. Я поддерживаю ту точку зрения, которая допускает мысль об обоюдном согласии сторон продолжать отношения, а в каком ключе – дело только двоих. Если один против, а другой применяет силу – это недопустимо. Даже если речь не идет конкретно о сексуальных отношениях. Я думаю многие девушки поддержат, что даже если мужчина просто начинает насильно прижиматься – приятного мало. В общем, важно соблюдать границы. И каждый пусть сам решает, где они у него заканчиваются. А еще важно донести до людей, что слово "нет" имеет определенный смысл. И это категоричное "нет", а не "да, но".

Виктор Сухоруков, актер:

- Актрисы, протестующие против домогательств со стороны мужчин в киноиндустрии, слишком избалованы вниманием со стороны противоположного пола. И если все женщины в Америке посходили с ума от домогательств мужчин, а не слонов и верблюдов, тогда, думаю, им уже нужна война. Собрать всех мужиков, отправить на войну, женщин оставить без мужиков, чтобы они потом взвыли от одиночества.