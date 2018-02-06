Максакова жестко высказалась о брошенных детях

Эксклюзив Интервью Лобачева: В убийстве Марьянова подозреваю его жену Плющенко пристроил миллионы 5-летнего сына Дом-2

Выбор читателей

Малахов выдал сенсационные данные об изнасиловании Шурыгиной
Звезда ТНТ: Бузова совсем с катушек слетела
Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован
Веселая вдова Хворостовского прервала траур ради банкета
Постаревшая Кудрявцева шокировала странным видом
партнеры
Вторник 6 февраля
Лента новостей
16:52
Погибшему в Сирии пилоту Су-25 присвоили звание Героя России
16:44
Где прячутся российские маньяки
16:36
В Ульяновске ветер сдул пассажирский самолет
16:29
За чей счет танцы: Порошенко летит на Венский бал
16:12
Украина пытается сорвать выборы президента России в Крыму
16:08
Житель Петербурга надругался над школьницей в метро
16:02
Невестка сдала Порошенко после гулянки на Мальдивах
15:58
В московской школе произошел пожар
15:57
Вкладчики протестуют против действий ЦБ и АСВ по всей России
15:53
В Эстонии микроавтобус с людьми провалился под лед
15:53
За качеством уборки снега в Москве следят в режиме онлайн
15:46
Бизнесмены соберутся в Москве на конференцию "Базовые стратегии"
15:35
Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 доставили в Россию
15:28
Скачущий по Москве конь с ватрушкой напугал водителей (видео)
14:57
Соловьев высказался о скандальной связи с Гордон
14:45
Названа точная причина апокалипсиса
14:23
В центре Москвы сосулька пробила голову пешеходу
14:19
Дацюк и Ковальчук явились на Игры под военную песню
14:13
Изменившаяся до неузнаваемости звезда устроила дебош в аэропорту
13:57
Под Москвой угонщики требовали выкуп за украденный грузовик
13:39
В Московской консерватории состоится ночной концерт с Хиблой Герзмава
13:36
"ЕР" поможет подготовить законопроект "О культуре"
13:33
Россиянам на Олимпиаде угрожает опасная инфекция
13:29
Россиян попросили не ездить на Мальдивы
13:08
Безработный насмерть забил 52-летнюю мать
13:01
Москвичка выпрыгнула из горящей квартиры и ценой жизни спасла ребенка
12:53
11-летняя девочка внезапно родила 14-летнему брату
12:40
Плющенко об отстраненных спортсменах: Люди лезли в петлю
12:29
Пхенчхан разочаровал перед стартом Олимпиады
12:21
Американская учительница совратила ученика-аутиста
12:20
Россиянин застрелил на охоте своего 13-летнего сына
12:03
Цымбалюк-Романовская валяется в ногах у следователя
11:56
Как научиться молодеть во сне
11:50
Использовавшую в туалете медкарты главврача выгнали с работы
11:47
Москвичи с яйцами мешают ночной уборке снега
11:31
Шурыгину поймали на клевете и лжесвидетельстве
11:29
В страшном ДТП под Петербургом погибли 9 человек
11:21
Бузова унизила ухажера прямо при его маме
11:20
Ученые нашли главную причину рака
11:06
Уязвленный МОК нашел новых россиян с допингом
10:54
Европейские полицейские попросили срочно разрешить марихуану
10:51
Райский отдых красавицы-дочки Славы
10:34
Горячий чай смертельно опасен
10:32
Дочь Маликова покинула Россию после рождения брата
10:22
Москвичей попросили отказаться от личных авто
10:21
Интернет-магазин прислал покупательнице огнемет вместо фена (видео)
10:03
Питон проглотил оленя целиком на глазах у туристов (видео)
09:58
Кто заменит Олега Табакова
09:55
Женский гормон из пластиковых бутылок вызывает рак
09:41
В семье 58-летнего Парфенова родился ребенок
09:40
При пожаре на востоке Москвы погибли два человека
09:30
Некрофила похвалили после убийства звезды "Дома-2"
09:19
Литва в панике из-за российских "Искандеров"
09:08
"Засуну между булок": россиянка пообещала изощренную расправу людям из МОК
08:40
Запад восхищен мужеством российского пилота
08:37
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
08:28
В шиномонтаже под Москвой мужчине изрезали ягодицу
08:18
Шипулин и Ан решили пойти до конца в войне с МОК
08:01
Известный актер скончался в возрасте 77 лет
22:11
Писателя Сорокина наградили за роман в "Гоголь-центре"
22:01
Панина после грязных выходок просят остановиться
22:00
Молодая любовница Вороненкова пожаловалась на подаренный Mercedes
21:41
Бывшие жены Джигарханяна устроили безобразную потасовку
21:33
В Москве под поездом метро погибла спортсменка-чемпионка
21:09
Ведущий Караулов винит молодую жену в организации его убийства
20:43
К чему снится тухлятина
20:37
Безумные регионы: пьяный ижевчанин получил штраф за рассеянность
20:33
Список пострадавших при взрыве в жилом доме в Бутово Парке
20:13
Тупые генералы и коррупция: украинскую армию разнесли в пух и прах
20:03
Слуцкая – олимпийцам: Закройте глаза и заткните уши
19:30
Бедствующий Панин может лишиться машины
19:21
Поклонская мечтает увидеть Париж
19:06
Вдова ответила на чудовищные обвинения в убийстве Марьянова
18:47
Когда закончится снегопад в Москве
18:39
Для россиян придумали новый налог
18:30
Жадный Порошенко обогатился за счет наивных европейцев
18:27
Популярного в России блогера зарезали в собственной квартире
18:05
Шепелев взволновал фанатов странным видом
17:41
Берлин впал в истерику из-за поездки немцев в Крым
17:36
Россияне отказались участвовать в открытии Олимпиады
17:27
Мощный взрыв в жилом доме напугал москвичей
17:18
Солнцева жестоко наказали после убийства звезды "Дома-2"
17:05
Названы сроки окончания строительства Кожуховской линии
16:46
Как всегда выглядеть стильно и модно
16:44
Людмилу Максакову жалеют из-за выходки беглой Маши-украинки
16:43
Осужденную за гибель пациента врача Мисюрину освободили в суде
16:38
Для российских военных создали элитный смартфон
16:33
В Москве задержали Алексея Панина
16:31
Мало быть "чистым" россиянином: глава МОК сделал удивительное заявление
16:16
Устроившую истерику на мойке девушку окатили водой (видео)
16:15
70-летняя Ротару в ярком лифчике на Мальдивах вызвала восторг
16:04
Юля Зверева: мифы и факты о личном стилисте
16:02
Россияне просят у президента защиты от Центробанка
15:52
В московскую больницу пришла девушка с пулей во лбу
15:49
МОК унизил россиян из страха перед "хозяином"
15:43
В Бутово произошел взрыв
15:30
Изуродованная пластикой модель Playboy ужаснула видом
15:20
В жилом доме в Самаре произошел взрыв
15:18
Томленая телятина по-поморски
15:06
"Это вам за пацанов", или За что умирают герои
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бывшие жены Джигарханяна устроили безобразную потасовку
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Рудинштейн о предынсультном состоянии неадекватного Джигарханяна
Цымбалюк-Романовская валяется в ногах у следователя
Съемки программы Шепелева "На самом деле" отменили из-за дикого скандала
Подробности разрыва Шурыгиной с мужем
Шоу-бизнес

Максакова жестко высказалась о брошенных детях

Мария Максакова. Кадр youtube.com
Мария Максакова ответила на самые злободневные вопросы. Оперная дива высказалась относительно своих детей, которые находятся вдали от нее, а также прокомментировала похороны отца.
прочитано 9454 раза

В передаче "Новые русские сенсации" утверждалось, что Мария Максакова отказалась от родительских прав на своих старших детей Илью и Людмилу, отцом которых является бизнесмен Владимир Тюрин. Кстати, именно его украинские силовики назвали заказчиком убийства Дениса Вороненкова, мужа певицы. Мария прокомментировала эту информацию.

ПО ТЕМЕ

Людмилу Максакову жалеют из-за выходки беглой Маши-украинки

Максакова благодарна матери после грязной ссоры

 Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

По словам Максаковой, Тюрин "выпросил" у нее согласие на то, чтобы дети жили временно с ним. Он это мотивировал тем, что на нем два уголовных дела, из-за которых он может отправиться в следственный изолятор. "Якобы детей у него могут забрать, он будет сидеть в СИЗО, а детей отдадут опекунам. Я не отказывалась от родительских прав на своих детей! Все эти заявления журналистов – глупость полнейшая", – заявила Максакова жестко, без лишней сентиментальности.

По ее словам, речь шла о документе об определении места жительства детей. "Я написала, что не возражаю, что дети будут временно проживать с отцом. Причем я подписала эту бумагу в одностороннем порядке. Моя-то подпись заверена у нотариуса. Но все равно этот договор ничтожен, не имеет юридической силы, поскольку там нет подписи отца моих старших детей. Дети вырастут, придут в себя и сделают правильный выбор – будут жить со мной", – цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".

Максакова прокомментировала информацию, согласно которой ее отца никак не могут похоронить, потому что ждут прибытия артистки. "Про отца история сложная. Я не знаю, почему его куда-то возили на лечение, не спросив меня... Похоронили его сегодня. Прощание прошло на его родине, в Германии. Я сегодня там была. Только моей мамы на похоронах не было…" – отметила Мария Максакова.

Автор: Наталья Аряева6 февраля 2018, 08:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова побила артистов в театре

567

комментарии

Политика

Литва в панике из-за российских "Искандеров"
Жадный Порошенко обогатился за счет наивных европейцев
Берлин впал в истерику из-за поездки немцев в Крым
Хозяева Украины выписали черную метку Порошенко

Шоу-бизнес

Народ в восторге от молоденькой Волочковой
Ток-шоу Шепелева грозит закрытие после громкого заявления
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
Цымбалюк-Романовская подает в суд на оболгавшего ее Джигарханяна

Проишествия

Москвичка выпрыгнула из горящей квартиры и ценой жизни спасла ребенка
Американская учительница совратила ученика-аутиста
В Москве под поездом метро погибла спортсменка-чемпионка
Звезду сериала "Секс в большом городе" настигла смерть

Lifestyle

Изменившаяся до неузнаваемости звезда устроила дебош в аэропорту
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Звезда "Москва слезам не верит" продала дом и покидает Россию
Шоу-бизнес

Дочь Маликова покинула Россию после рождения брата

Девушка призналась, что впала в шок от новости
Шоу-бизнес

Галкин похабно высмеял Леонтьева

Юморист высказался в адрес популярного исполнителя

Шоу-бизнес

Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор

19-летний парень стал настоящим красавчиком
Шоу-бизнес

Народ в восторге от молоденькой Волочковой

Балерина показала свое архивное фото

Гороскоп

Панина после грязных выходок просят остановиться
Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
Что ждет сына Дмитрия Маликова
Совет на выходные

Фоторепортажи

Райский отдых красавицы-дочки Славы
Американские каникулы Киркорова и Орбакайте
Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"
На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад

Спорт

Дацюк и Ковальчук явились на Игры под военную песню
Россиянам на Олимпиаде угрожает опасная инфекция
Плющенко об отстраненных спортсменах: Люди лезли в петлю
"Засуну между булок": россиянка пообещала изощренную расправу людям из МОК

Регионы

Россиянин застрелил на охоте своего 13-летнего сына
Использовавшую в туалете медкарты главврача выгнали с работы
Безумные регионы: пьяный ижевчанин получил штраф за рассеянность
Устроившую истерику на мойке девушку окатили водой (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru