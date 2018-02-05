Людмилу Максакову жалеют после выходки беглой Маши-украинки

Звезду подняли на смех. Ее попытки говорить на украинском языке кажутся неловкими.

В октябре 2016 года оперная дива Мария Максакова вместе с мужем-депутатом Денисом Вороненковым переехала жить в Киев. Она всюду рассказывала, как радушно ее приняла Незалежная, как счастлива она под "жовто-блакитним флагом". Счастье, правда, было недолгим – 23 марта 2017 года мужа певицы застрелили в самом центре Киева. Но даже после трагедии Мария, похоже, не собирается возвращаться в Россию. Более того, она гордится тем, что живет на Украине, что скоро получит там гражданство.

Вот и интервью НТВ принципиально давала на мове. Не потому, что родной русский язык позабыла, а просто из принципа – "особисто для российских СМИ", как подчеркнула артистка. Выглядит это несуразно: "размовляет" Мария Петровна пока только на любительском уровне и порой превращает речь в суржик. "Сразу" вместо "відразу" или "зараз" на украинском, "выкладывать" вместо "викладати"...

"Пока хорошо не "размовляет" зачем язык ломать?!", "Позор! Боже, ей никогда не выучить украинский язык! Клоунесса!", "Как корова жует траву, так она говорит по-украински﻿", "Не умеешь разговаривать на украинском языке – не мучь уже других своим блеянием... Старается все время выглядеть лучше, чем она на самом деле!", "Смешно слушать ее говор украинский с русским окончанием слов", – комментируют увиденное зрители. Но больше всего им жаль маму певицы – Людмилу Максакову. "Бедная мама Максаковой! Растили, растили... делали, делали интеллигенцией, а теперь говорит на мове!.. Как из глухого села только приехала!﻿" – возмущены поклонники.