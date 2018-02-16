Проклову и Титову просят "заткнуться" после скандала с Цымбалюк-Романовской

Знаменитые актрисы выглядят смешно и глупо. Не понимают, что деньги закончатся, а позор останется.

Развод пожилого актера Армена Джигарханяна с молодой украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской превратился в главный российский сериал сезона 2017-18. За четыре месяца на центральных телеканалах вышло 40 передач, а также десятки сюжетов, посвященных этой теме: 18 выпусков "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым, 16 выпусков "Прямого эфира с Андреем Малаховым" и пять выпусков "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым.

Самое ужасное, из программы в программу кочуют знаменитости, которые высказываются об этом скандале, позволяют себе что-то советовать и комментировать. Возникает логичный вопрос: когда эти звезды занимаются основной работой? Надо играть в театре и сниматься в кино, а запись каждой программы, где трясут чужим грязным бельем, отнимает не меньше шести часов.



На странице Виталины в социальной сети Instagram появилось обращение одного из друзей пианистки. "Уважаемые актрисы, любимые публикой! Не ходите, пожалуйста, на ток-шоу Цымбалюк-Романовской! Мы привыкли видеть вас на сцене или на экранах! Ваша красота затмевает то, что вы говорите по сценарию! У вас миллионы поклонников и поклонниц! Это относится к Прокловой, Сотниковой, Титовой и многим другим! Если вы хотите сохранить любовь зрителей, пожалуйста, заткнитесь и не показывайте, какие вы недалекие. Обыкновенные бабы в жизни, и многие из вас, оказывается, дуры!" – справедливо заметил автор.

"Вот здорово сказали. Только эти дуры ходили и ходить будут. Они давно не снимаются, а деньги за эти передачи платят хорошие, и на ток-шоу каждая играет отрепетированную роль", – поддержали его в комментариях.

Многие по таким передачам ходят из финансовых соображений – платят от пяти до 50 тысяч рублей за эфир в зависимости от статуса артиста и темы. По слухам, вездесущая Ирина Мирошниченко может похвалить или поругать кого-то всего за 15 тысяч рублей. Она готова говорить о Джигарханяне в программе "Пусть говорят" на Первом канале, а через сутки в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" общаться с Цымбалюк-Романовской.



Мирошниченко объясняет свое постоянное мелькание в телевизоре возвышенными причинами: "На экране нужно появляться, чтобы встречаться со своими зрителями, причем в разных ипостасях и вариациях. Профессия актрисы предполагает, что ты не все время играешь кого-то, а иногда еще можешь позволить себе роскошь быть собой. Иногда надо иметь возможность донести до людей свою позицию, а не только читать монологи других авторов. Но есть и другое. Артисты должны понимать общество, в котором они живут, бывать среди людей, задаваться их вопросами, решать их проблемы, чувствовать их пульс, а не свысока наблюдать за всеми остальными. Я хожу на передачи, где есть какая-то человеческая судьба, где что-то можно рассудить, проанализировать. Там я могу оценить ситуацию, кого-то поддержать, кому-то дать совет".