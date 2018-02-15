Онкобольной жене Малахова сделали операцию

Композитор Алексей Малахов сообщил о том, что его жена, страдающая от опухоли головного мозга, перенесла хирургическое вмешательство. Мужчина поблагодарил всех неравнодушных за молитвы.

Композитор Алексей Малахов сотрудничает со многими известными артистами, в числе которых Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Диана Гурцкая и Николай Басков. На своей официальной страничке в соцсети Instagram он поблагодарил звезд за поддержку и сообщил, что его супруга Светлана перенесла операцию.

"Операция закончилась, все в порядке. Кровопотери не было. Ждем пробуждения. Я благодарен всем за ваши молитвы, слова и финансовую поддержку. Без вас бы я ничего не сделал", – написал Малахов.

Музыкант верит, что любимая выкарабкается. "Я прошу всех просто сказать: "Все пройдет хорошо, и исцеление Светланы уже происходит". Всех благодарю", – обратился к многочисленным подписчикам Алексей в той же соцсети.

Публикация от Aleksey Malakhov (@alekseymalakhov) Фев 5, 2018 в 8:24 PST

Подписчики поддержали Малахова. "Все будет хорошо, Алексей!!! Помогайте Светлане!! Рисуйте только светлые картинки в мыслях!!!", "Молюсь и буду молиться за Светлану каждый день!!! Скорейшего выздоровления и возвращения домой!!! Алексей, сил Вам и Светлане, а мы будем помогать молитвами. Россия с вами, ребята!!!!!", "Дай Бог вам сил и терпения!!! Верьте в Бога, он сделает все! Счастья вам!!❤❤❤👌" – написали пользователи Сети Малахову.

Композитор рассказал о своем горе в начале февраля. "Сейчас получил от жены эсэмэс, и руки опустились, и из глаз полились слезы. Те, кто меня знают, знают, что я сильный человек и всегда смотрю на ситуацию позитивно, но сейчас не получается совсем. Я не раз помогал другим людям, когда нужна была помощь, и сейчас прошу помощи я. Зная, какие траты предстоят, любые средства будут нам в помощь. Все чеки на лечение я буду сохранять и показывать", – обратился к общественности музыкант на своей официальной страничке в Facebook.