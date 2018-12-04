Известная актриса появилась на публике без белья

Актриса Дакота Джонсон появилась на красной дорожке в откровенном наряде. Журналисты обратили внимание, что звезда фильма "Пятьдесят оттенков серого" была без нижнего белья.

В минувшее воскресенье актриса приняла участие в 17-м международном кинофестивале в Марракеше. Дакота появилась перед фотографами в длинном серебристом платье от украинского бренда Bevza и золотистых босоножках на шпильке. Для такого нежного образа она решила оставить свои локоны распущенными. Многие журналисты заметили, что артистка не надела нижнее белье.

Джонсон была одним из членов жюри фестиваля. Во время мероприятия к ней присоединилась продюсер Мелита Николич, после чего они вместе отдали дань уважения французскому режиссеру Аньес Варде.

Дакота посетила мероприятие без своего возлюбленного – солиста группы Coldplay Криса Мартина. Известно, что они стали встречаться в октябре 2017 года. В СМИ появились слухи о том, что актриса даже отметила День благодарения с бывшей супругой музыканта Гвинет Пэлтроу и их двумя детьми. "Они современная семья, любят проводить праздники все вместе", – рассказал источник, близкий к паре.

Хотя звезда "Пятидесяти оттенков серого" старается не раскрывать подробности отношений, мать актрисы Мелани Гриффит уже поделилась своими впечатлениями с репортерами. "Я просто обожаю Криса! Но Дакота не хочет ничего не рассказывать публике о своей личной жизни, и я уважаю ее решение", – сообщила она в интервью изданию People.

Недавно Джонсон приняла участие в съемках картины режиссера Лука Гуаданьино "Суспирия", ремейке одноименного культового фильма ужасов Дарио Ардженто. Она исполнила роль талантливой девушки по имени Сьюзи, которая приехала из Соединенных Штатов в Германию, чтобы поступить в танцевальную школу-интернат. Учебным заведением руководит таинственная хореограф мадам Блан, которую сыграла неподражаемая Тильда Суинтон. Скоро Сьюзи узнает, что школой на самом деле управляют кровожадные ведьмы, устраивающие жертвоприношения. Премьера ленты в России состоялась 29 ноября.