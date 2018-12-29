Скандалы с участием знаменитостей уже перестали шокировать публику. Однако поклонники продолжают с увлечением следить за очередными выходками звезд, благо те регулярно дают повод для новых обсуждений. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 декабря 2018 года.



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