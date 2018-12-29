Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 декабря 2018 года
"Шаляпин, как и Джигарханян, оказался Свиньей": откровения Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская, чье имя прогремело на всю страну и успело стать едва ли не нарицательным после скандального развода с актером Арменом Джигарханяном, не побоялась быть понятой превратно и сделала скандальное заявление. Она заметила, что ее новый друг, певец Прохор Шаляпин, оказался Свиньей, как и бывший супруг.
Речь, разумеется, идет не о личных качествах музыканта и актера. Все дело лишь в годе рождения артистов и его значении по китайскому календарю.
Материал дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 декабря 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
Молодая помощница показала кольцо на безымянном пальце
Новость сообщил один из гостей церемонии
Разобраться с насильником может и профессиональное сообщество
Наследники и не вспоминают о великой артистке