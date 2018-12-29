"Женщина на"Женщина на миллион": оставленная мужем Климова показала роскошные ноги

Екатерина Климова обнародовала фотографию, сделанную в стилистике Нового года. Многочисленные поклонники пришли в восторг при виде популярной артистки.

Екатерина Климова является одной из самых привлекательных актрис отечественного шоу-бизнеса. Артистка умудряется не только успешно совмещать карьеру с воспитанием четверых детей, но и выкраивает время на уход за собой. Екатерина обладает великолепной фигурой, которую демонстрирует при любом случае.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса опубликовала фотографию, где запечатлена на фоне огромных часов, елочных украшений и подарков. Климова снята в атласном коротком светлом платье и в тон ему красных ботфортах из того же материала.

Многочисленные поклонники пришли в восторг. "Роскошный Лук! Женщина на миллион! И одна из моих любимых актрис. С наступающим Новым Годом Вас Катя! Счастья в семье и новых интереснейших ролей!", "Катя вы прелесть всегда вами любуюсь", "Катинька, вы шикарная женщина! Желаю вам всего самого хорошего :любви, творяеских успехов и здоровья вам и вашим близким!", "Просто космос как красивы (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассыпались в комплиментах подписчики.

Ранее Екатерина Климова в откровенном интервью рассказала о том, как ее забыли на бензоколонке. Это случилось, когда она была замужем за актером Игорем Петренко. Они следовали на машине на выступление и остановились заправиться. Климова улучила момент, чтобы сбегать в туалет, а когда вернулась, машины уже не было. Петренко спал в автомобиле, а водитель, видимо, не заметил отсутствия актрисы.

"Стою на заснеженной трассе в одном свитере, без телефона, без документов", – сообщила Климова. К счастью, вскоре автомобиль вернулся за артисткой.