Порочная Маркл раздавала марихуану на свадьбе

Герцогиня Сассекская держится на публике уверенно и серьезно, но знает ли принц Гарри о ее диком прошлом? Меган Маркл раздавала гостям марихуану во время первой свадьбы с Тревором Энгельсоном. Об этом рассказал один из гостей церемонии.

Свадьба актрисы с продюсером состоялась на Ямайке в 2011 году. Церемонию посетили около ста гостей. Один из присутствующих признался, что жених и невеста купили марихуану у одного из сотрудников гостиницы, где они остановились. "Тревор воспользовался своим обаянием и быстро нашел работника отеля, который обеспечил их нужным товаром", – вспоминает он.

Будущая герцогиня осталась довольна подарком, хотя вскоре оказалось, что у нее практически не было опыта употребления таких вредных веществ. "У Тревора и его друзей уже был такой опыт. А Меган Маркл всегда была утонченной женщиной, которая предпочитает шампанское. Она не знала, как курить. Тем не менее влюбленные были очень рады, что у них есть такой сюрприз для гостей. Это была свадьба на Ямайке, и они подумали, что будет очень круто, если они смогут достать такие вещества. Актриса надеялась, что сделает это событие запоминающимся. Она хотела показать другую, более дерзкую себя, и никто этого не ожидал", – отметил источник.

Гость добавил, что будущим супругам удалось сделать двести сигарет. Вечеринка была нелегальной, потому что в то время употребление любых наркотиков было запрещено. "Люди были удивлены, но никто не выступил против. И все прошло очень хорошо. Невеста совсем не боялась, что могут возникнуть проблемы с законом. Это было частью их плана", – поделился он.

"Это произошло еще за много лет до встречи Меган Маркл с принцем Гарри. На вечеринке было много алкоголя, люди пробовали разные коктейли. Некоторые друзья Тревора и коллеги актрисы по сериалу "Форс-мажоры" чуть не устроили драку. Гости играли на песке, некоторые спали, другие шумели", – отметил очевидец. Гость описал церемонию как "отличный уик-энд под солнцем и звездами".