Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 декабря 2018 года

Не проходит и дня, чтобы знаменитости ни делали каких-нибудь громких заявлений или достоянием общественности ни становился бы скандальный слух, вновь заставляющий народ с упоением обсуждать личную жизнь звезд. И даже выходные им не помеха. "Дни.ру" потрудились ради своих читателей и объединили в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 декабря 2018 года.

Актер Добронравов стал отцом

Сын актера Федора Добронравова Иван, который также избрал для себя стезю лицедейства, уже полгода как стал отцом. Молодой человек, хотя и не скрывал подробностей своей личной жизни, также не особо ее афишировал.

Подробности о происходящем в семье Ивана Добронравова стали достоянием общественности в эфире программы "Однажды" на телеканале НТВ. И поделился ими не сам он, а его старший брат.

"Проститутка": В словах Бородиной нашли намек на занятия Бузовой

Тем временем противостояние двух закадычных подруг – Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, кажется, выходит на новый уровень. Девушки перестали афишировать напряженность, которая между ними, возможно, есть, однако в их словах многие видят весьма прозрачные намеки.

В частности, объясняя, почему она не хочет браться за все подряд, будь то музыка, актерство, написание книг и так далее – Бородина сравнила такой подход с проституцией. Поклонники не могли не принять эту фразу за камень в огород Бузовой.

"Этот поступок я никогда не забуду": Долина вспомнила о прошлом Пугачевой

Лариса Долина вспомнила об эпизоде из прошлого, который не может забыть Алле Пугачевой. То, что сделал Примадонна, она назвала настоящим подвигом.

Дело в том, что еще в 1980-е годы Ларисе Долиной грозили серьезные проблемы – несмотря на то, что она уже была популярной исполнительницей, у нее не было своего угла. И тогда Пугачева выбила для свое коллеги и конкурентки квартиру.

Принц Гарри бросил беременную Меган Маркл

Новости, поступающие из королевского дворца Великобритании, продолжают сохранять оттенок тревожности. На сей раз светским хроникерам пришла пора переживать за отношения Меган Маркл и ее мужа принца Гарри.

Дело в том, что внук Елизаветы II отправился в заграничное путешествие без своей благоверной. И если такой подход еще можно объяснить желанием обеспечить безопасность беременной супруге, то совсем не ясно, почему после приезда в Лондон принц Гарри запланировал выход в свет в таком же одиночестве.

И с Россией поссорилась, и Украине не угодила: Ротару затравили даже на родине

Народ продолжает обсуждать скандальную ситуацию, в которую угодила София Ротару. Она отказалась от запланированной ранее поездки в Москву на концерт "Песня года" после того, как президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение, однако не сыскала поддержки ни в России, ни у себя на Родине.

В частности, многие вспомнили, что певица владеет недвижимостью в Крыму. Кроме того, украинцы стали корить артистку за то, что она вообще когда-то позволяла себе появляться в гостях у "страны-агрессора".

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 декабря 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

