Обтянутой Михалковой досталось за провокацию

Историк моды, театральный художник Александр Васильев раскритиковал вкус звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой. По мнению эксперта, артистка слишком часто эксплуатирует гиперсексуальный образ.

Александр Васильев убежден, что из-за своих аппетитных форм Юлии Михалковой не следует носить чересчур откровенные наряды. "При таких данных не стоит носить что-то в облипон и обтягон. Я считаю, что в определенном возрасте настает момент, когда между женщиной и одеждой должна быть дистанция. Да, у нее прекрасная фигура, Юля хорошо сложена, но выбор костюмов неверный. Михалкова вечно хочет себя обтянуть, показать, что у нее замечательная грудь, крутые бедра. Она провоцирует окружающих гиперсексуальными образами", – пояснил он.

Эксперт предположил, что избранник Юлии Михалковой рад видеть обтянутую со всех сторон красавицу, но, если все время педалировать этот образ, публика начнет неверно воспринимать его. "На самом деле нашей героине дико не идут такие фасоны. Они Юлечку не украшают", – заявил модный критик.

Зато он похвалил Юлию Михалкову за макияж и прическу. Историк моды посоветовал актрисе никому не давать контакты своего парикмахера и повысить ему зарплату. "Тому, кто работает с ее волосами, ставлю пятерку с плюсом. Я советую Михалковой этого мастера всячески поддерживать, поощрять, повысить ему зарплату, потому что это редкий пример идеальной укладки для артистки. И пускай она скрывает его имя, а то другие звезды его переманят", – цитируют Васильева "7Дней".