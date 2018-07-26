"Уральские пельмени" разварились: звезды прогуляли гастроли

Слухи о возможном распаде "Уральских пельменей" взбудоражили поклонников. Основание для беспокойства – отсутствие ведущих артистов шоу на гастрольных выступлениях коллектива.

Пришедшие на концерты "Уральских пельменей" в 20-х числах июля зрители были разочарованы. На сцене не появились сразу три звезды этой команды – Вячеслав Мясников, Юлия Михалкова и Андрей Рожков. Поклонники шоу в Анапе, Геленджике, Сочи и Адлере забеспокоились.

Отсутствие на концертах на Черноморском побережье этих артистов породило слухи о скором распаде коллектива. Масла в огонь подлили и распространенный троицей анонс. Сообщалось, что они собираются выступать осенью с шоу под названием "Ваши пельмени" с программой "Лучшее". Гастроли намечаются в Тюмени, Новосибирске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Красноярске.

Надо отметить, что сами артисты не скрывали, что не собираются участвовать в летних концертах. Мясников предупреждал об этом своих подписчиков в Instagram.

Тем не менее возможность развала команды активно обсуждают как в соцсетях, так и в уральских СМИ. Поклонники предполагают, что после разлада с продюсером — экс-директором объединения "Уральские пельмени" Сергеем Нетиевским - в команде назрел конфликт, передают "Вести". Комментаторы отмечают, что шоу без Рожкова и Мясникова – "это уже не пельмени", и отказываются идти на выступления "половинчатого" коллектива.

Публикация от Вячеслав Мясников. (@miasnikov.s) 13 Июл 2018 в 2:36 PDT

Тем временем стало известно, что бывший участник команды "Уральские пельмени" – кавээнщик, ведущий, шоумен и продюсер Сергей Светлаков – попал в рейтинг самых богатых и знаменитых звезд российского спорта и шоу-бизнеса. В топ-50 журнала Forbes он занял 47 строчку. Годовой заработок Светлакова составил 1,8 миллиона долларов.