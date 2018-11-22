"Уральские пельмени" мистически воссоединились
"Сила счетовода" – так называется произведение "Уральских пельменей", релиз которого приурочен к празднику. Жанр сериала создатели определили как мистический триллер.
Сюжет закручен лихо: очень главного и очень умного бухгалтера атакует потомок чертановских колдунов с прямым астральным выходом на министра финансов России. Роль колдуньи исполнил Андрей Рожков.
Противостоящего темным силам бухгалтера сыграла Юлия Михалкова. Она и опубликовала в Instagram ролики. "Несколько коротких видео представляют собой мистический триллер под названием "Сила счетовода", – подписала пост телеведущая.
Напомним, судебные разбирательства между "Уральскими пельменями" и их экс-директором Сергеем Нетиевским идут уже второй год. В конце 2017-го актеры шоу подали иск к Сергею о взыскании с него 28 миллионов рублей. Он ответил иском к "Творческому объединению "Уральские пельмени", потребовав признать недействительным решение о лишении его должности директора.
Позже сообщалось о том, что Андрей Рожков и Вячеслав Мясников начали гастролировать по России с шоу "Ваши пельмени". Поклонники говорят о расколе внутри команды, однако Мясников эти слухи опровергает, пишет Ura.ru.
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