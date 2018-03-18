Из-за поминок Табакова устроили скандал
Олег Павлович был ярым болельщиком "Спартака". Он посещал матчи и гордился столичным клубом. Футбольные фанаты планировали на стадионе почтить память артиста, для этого подготовили специальный баннер. Однако у самого входа на трибуну сотрудники службы безопасности потребовали выбросить полотно.
Изначально в Российском футбольном союзе срыв поминок актера объяснили тем, что банер, посвященный Табакову, не был согласован с руководством Премьер-лиги. Позже директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сделал официальное заявление и принес извинения, передает "Чемпионат.com".
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