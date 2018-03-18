Из-за поминок Табакова устроили скандал

В Казани перед матчем "Рубин" – "Спартак" разгорелся скандал. Фанатам "красно-белых" запретили проносить на стадион баннер с изображением Олега Табакова.

Олег Павлович был ярым болельщиком "Спартака". Он посещал матчи и гордился столичным клубом. Футбольные фанаты планировали на стадионе почтить память артиста, для этого подготовили специальный баннер. Однако у самого входа на трибуну сотрудники службы безопасности потребовали выбросить полотно.

Изначально в Российском футбольном союзе срыв поминок актера объяснили тем, что банер, посвященный Табакову, не был согласован с руководством Премьер-лиги. Позже директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сделал официальное заявление и принес извинения, передает "Чемпионат.com".

"Хочу извиниться перед болельщиками и всеми теми, кого моя ошибка могла задеть. На самом деле баннер, посвященный Табакову, который собирались вывесить фанаты "Спартака" на матче с "Рубином", был согласован с РФПЛ. Его не допустили на трибуну работники МЧС из-за отсутствия пожарного сертификата. Это было законное требование, продиктованное правилами поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях", – пояснил Мейтин.

Публикация от tabakov.ru (@teatr_tabakova) 15 Мар 2018 в 5:39 PDT

Как писали Dni.Ru, Олег Табаков умер 12 марта. Ему было 82 года. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище. Могила актера расположена на Центральной аллее рядом с последними пристанищами Леонида Броневого и Владимира Зельдина.

