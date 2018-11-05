Подходящие к завершению выходные не оставили россиян без громких заявлений знаменитостей и скандалов, связанных с отечественной сценой. "Дни.ру" работали в поте лица ради читателей и собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 ноября 2018 года.



Тайный избранник Фриске вышел из тени и сделал заявление

Жанна Фриске и Петр Никитин были в отношениях без малого пять лет. О романе влюбленных никто не знал, однако теперь бывший избранник знаменитости подробно высказался о романе.

Никитин и Фриске долгое время вместе работали. Мужчина был танцором в группе певицы. Читайте это, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".

Грязные тайны Меган Маркл раскрыли в прямом эфире

Племянник Меган Маркл раскрыл шокирующие и удивительные факты из жизни герцогини Сассекской. Сообщается, что грязное белье королевской семьи будет предъявлено рядовому зрителю уже на грядущей неделе в одном из реалити-шоу.

В программе приняла участие "группа аристократов", которая провела две недели в королевском особняке в Суррее. Ведущий шоу утверждает, что в выпуске продемонстрируют зрителям "другую сторону" Меган Маркл.



Растерянный сын бежит от обезумевшей Анджелины Джоли

Анджелина Джоли, которая в данный момент погружена в работу по линии ООН, отправилась в новую деловую поездку. Однако знаменитость привлекла к себе внимание тем, что вместе с ней в Сеул прилетел ее старший сын Мэддокс.

Дело в том, что молодой человек не был задействован в официальной программе визита Джоли. При этом парень уговорил мать организовать для него возможность посетить местный университет. Там она ознакомился с программой занятий и условиями жизни студентов в кампусе. Подробнее об этом можно узнать наряду со всеми последними новостями шоу-бизнеса на сегодня.



"Пиар чистой воды": народ врезал пострадавшей от удара Васильевой

Актриса Татьяна Васильева только успела придти в себя после инцидента в московском метрополитене, как на нее тут же набросилась общественность. Злые языки заявили, что артистка попросту набивает себе рейтинг, рассказывая о своих бедах.

По словам самаой Васильевой, двери вагона метро ударили ей по голове из-за необъяснимых обстоятельств. Однако весомая часть подписчиков актрисы в Instagram этому не верят.



Билана в ношеной шубе сняли возле мусорки

Певец Дима Билан последнее время радует своих поклонников творческими порывами. На сей раз артист проявил изобретательность в юморе.

На опубликованном в Instagram видео билан исполняет забавный танец в шубе возле мусорных контейнеров. На фоне играет известная песня культового хип-хоп исполнителя 50 Сent.



Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.