Известная актриса превратилась в чудовище
Знаменитость опубликовала ролик на своей странице в Instagram. В кадре голая лысая Кара шипит с выпученными глазами, пристально смотря в объектив. "Моя прелесть", — сказала она, забившись в угол.
Подписчики артистки обеспокоились психологическим состоянием звезды. Всего за несколько часов он набрал миллионы просмотров.
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