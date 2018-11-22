Многодетная Водянова пошла по стопам Волочковой

Знаменитая на весь мир российская модель, мать пятерых детей похвасталась стройными ногами. Наталья Водянова выложила в свой Instagram-аккаунт довольно смелый снимок.

На фото модель позирует лежа у камина, закинув ноги в черных колготках вверх. Пользователи соцсети обратили внимание, что Водянова чуть не задела портрет писателя Толстого. "Лев Толстой в шоке", – пошутил по этому поводу один из них.

Большинство фолловеров восхитились прекрасной физической формой Натальи. "Самые красивые ноги в мире", "Идеальная", "Наташа, как всегда, супер-супер!!!" – прокомментировали фото поклонники. Один из подписчиков отметил, что по сравнению с откровенными снимками Анастасии Волочковой Наталья смотрится как "сама невинность".

Напомним, Водянова вместе с семьей давно проживает в Париже. Супермодель участвует в модных показах и ведет светский образ жизни.

Фотография Натальи Водяновой с минимумом косметики поразила пользователей соцсети. 36-летнюю супермодель приняли за девочку-подростка. Позже она отправилась в аэропорт, где сфотографировалась у дверей своего отеля вовсе без косметики. "Куколка", "Какая красавица", "Наталья, вы такая милая", "Подросток. Вы прям ровесница своей дочери", – пришли в восхищение подписчики.