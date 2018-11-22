На внучку Ротару напали из-за откровенного фото

Очередная волна критики обрушилась на внучку знаменитой певицы Софии Ротару. Соня Евдокименко возмутила подписчиков "обнаженным" фото.

Особой откровенности на опубликованной Соней фотографии не наблюдается. Снимок представляет собой портрет, на котором видны голые плечи модели и немного – зона декольте. Однако подписчики Евдокименко оказались весьма консервативными: они посчитали, что даже такими фото Соня позорит свою знаменитую бабушку.

"Носи наряды как у бабушки, а так не красиво без одежды, но красавица, нет слов", "Перебор с.., уже на себя становишься не похожа (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы. Самые преданные решили обойтись без критики, а просто восхитились красотой девушки. Они поинтересовались, как Соня намерена развивать музыкальную карьеру.

Не так давно Евдокименко уже выслушивала критические замечания от поклонников. Соня решила пойти по стопам бабушки и заняться музыкой. В начале ноября 17-летняя модель – а теперь и певица – опубликовала на YouTube-канале фанатов Софии Ротару англоязычный трек под названием Unbreakable. Соня решила взять сценическое имя Sofia Eve.

"При всем уважении к Софии Михайловне, внучка явно не певица. Поет она, конечно, получше Оли Бузовой, но голос слабенький. В компьютерной обработке еще сойдет, вживую, увы не потянет", – отметили критики. По внешности у бабушки выигрывает, по вокалу – проигрывает безнадежно, вынесли вердикт подписчики.