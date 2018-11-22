Гладенький и не воняет: Топалов публично избавился от зарослей в интимной зоне
На процедуру лазерной эпиляции артист попал бесплатно – за рекламу на своей странице в социальной сети Instagram. В ролике видно, как специалист обрабатывает Влада прибором, который убирает ненужные волосы из разных мест. Топалов поспешил поделиться подробностями процедуры.
"С 2001 года я мучаюсь с бритвой. Это страшно бесит – раз в неделю бриться. Не побреешься – начинаешь потеть, как слон, и пахнуть. И тут я решил рискнуть. Долго собирался. Тем, кто не верит, даю зуб, что это реально работает! Уже больше месяца ничего не растет! Можете поверить? Я сам до сих пор не могу! Неделю-другую назад я поймал себя на мысли, что вообще забыл, что надо бриться! Кайф! Честное слово! Единственный минус – щекотно", – поделился сокровенным артист. Теперь он гладенький и не воняет.
Правда, не все подписчики одобрили видео. "Анус еще побрей", "Кошмар! Не мужики, а бабы!", "Господи, зачем такие интимные подробности?", "Я, конечно, понимаю, что можно все рекламировать, но это уже перебор! Может, в следующий раз покажете эпиляцию на члене?" – возмутился народ.
Нашлись и те, кто заступился за Влада. "Для артиста внешность и красота – важные составляющие (талант и профессионализм, конечно, тоже). Любой артист, уважающий себя и публику, следит за своей внешностью. Просто об этом мало кто говорит (особенно мужчины)", – отметил один из комментаторов.
Напомним, что Влад Топалов – не единственная звезда, рассказывающая о своих интимных процедурах. Например, балерина Анастасия Волочкова любит размещать видео, где ей делают педикюр. А модель Наталья Водянова вовсе показывает всем желающим гигиенические прокладки.
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