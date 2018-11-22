Гладенький и не воняет: Топалов публично избавился от зарослей в интимной зоне

Когда песнями привлекать не получается, для пиара хороши любые средства. Наверное, так рассуждал Влад Топалов, показавший людям, как его избавляют от нежелательной растительности на теле.

На процедуру лазерной эпиляции артист попал бесплатно – за рекламу на своей странице в социальной сети Instagram. В ролике видно, как специалист обрабатывает Влада прибором, который убирает ненужные волосы из разных мест. Топалов поспешил поделиться подробностями процедуры.

"С 2001 года я мучаюсь с бритвой. Это страшно бесит – раз в неделю бриться. Не побреешься – начинаешь потеть, как слон, и пахнуть. И тут я решил рискнуть. Долго собирался. Тем, кто не верит, даю зуб, что это реально работает! Уже больше месяца ничего не растет! Можете поверить? Я сам до сих пор не могу! Неделю-другую назад я поймал себя на мысли, что вообще забыл, что надо бриться! Кайф! Честное слово! Единственный минус – щекотно", – поделился сокровенным артист. Теперь он гладенький и не воняет.

Правда, не все подписчики одобрили видео. "Анус еще побрей", "Кошмар! Не мужики, а бабы!", "Господи, зачем такие интимные подробности?", "Я, конечно, понимаю, что можно все рекламировать, но это уже перебор! Может, в следующий раз покажете эпиляцию на члене?" – возмутился народ.

Нашлись и те, кто заступился за Влада. "Для артиста внешность и красота – важные составляющие (талант и профессионализм, конечно, тоже). Любой артист, уважающий себя и публику, следит за своей внешностью. Просто об этом мало кто говорит (особенно мужчины)", – отметил один из комментаторов.

Напомним, что Влад Топалов – не единственная звезда, рассказывающая о своих интимных процедурах. Например, балерина Анастасия Волочкова любит размещать видео, где ей делают педикюр. А модель Наталья Водянова вовсе показывает всем желающим гигиенические прокладки.