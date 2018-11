Кейт Миддлтон в сексуальной мини-юбке взбудоражила народ

Для мероприятия жена принца Уильяма выбрала весьма необычный наряд. Кейт надела бордовую мини-юбку, черную водолазку, пиджак в тон юбке и черные бархатные туфли на высоком каблуке.

Дерзкий наряд Миддлтон дополнила плотными черными колготками и маленьким клатчем. Волосы герцогиня Кембриджская собрала в низкий хвост и перевязала его черной бархатной лентой.

В таком образе Кейт выглядела сексуально. Юбка выгодно подчеркивала ее длинные стройные ноги, а прическа заметно освежила лицо 36-летней жены принца Уильяма.

Поклонники королевской семьи пришли в восторг от своей любимицы. Многие ставят элегантную Кейт в пример не всегда угадывающей с нарядами Меган Маркл. Народ даже предложил герцогине Кембриджской научить жену принца Гарри одеваться столь же утонченно.

We were delighted to host The Duchess of Cambridge @UCLPALS today. Find out more about her visit here: https://t.co/Jp8GZqUsy7 @KensingtonRoyal pic.twitter.com/gc7MmgG93o