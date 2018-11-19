Фото младенца Кейт Миддлтон растрогало до слез

На обложке британского издания The Sunday Times появилась фотография принца Чарльза с внуком Луи. Трогательный снимок уже оценили пользователи Сети.

Недавно члены королевской семьи приняли участие в фотосессии, организованной в честь дня рождения наследника британского престола – ему исполнилось 70 лет. На одном из снимков принц Чарльз держит на руках Луи, сына Уильяма и Кейт Миддлтон.

Королевский фотограф Крис Джексон, который провел с семьей весь день, рассказал, что Чарльз очень любит внуков и обожает проводить с ними время. "Вся эта суматоха с детьми была прекрасной. Чарльз – замечательный дедушка. Он держал на руках Джорджа и Шарлотту, подбрасывал вверх Луи. Джордж был счастлив сидеть на коленях у деда. У них прекрасные отношения", – цитирует его Teleprogramma.pro.

Снимок растрогал многих пользователей Сети: "Как это мило!", "Это особенные узы", "Прелесть!", "Мое сердце растаяло", "Это лучшая фотография принца Чарльза, которую я когда-либо видела", "В этих снимках очень много любви". Комментаторы поинтересовались, где можно приобрести копию журнала.

Любопытно, что для фотосессии герцогиня Кембриджская выбрала платье, которое оказалось очень похожим на один из нарядов принцессы Дианы. Кейт Миддлтон надела темно-синее платье в горошек с белым воротничком. Возможно, так она хотела отдать дань уважения покойной матери своего мужа.