Высоцкая объявила неожиданную причину смерти Осина

На Троекуровском кладбище столицы 20 ноября простятся с музыкантом Евгением Осиным. Его уход стал для многих шоком, но только не для астролога Дарьи Высоцкой. Она давно занимается китайской метафизикой и астрологией, поэтому знает, что в дате и времени рождения человека запрограммирована его судьба.

"Если мы заглянем в карту Евгения с точки зрения его даты рождения в китайском календаре, то обнаружим, что он был рожден в день огня ян или день солнца, – говорит Дарья Высоцкая. – Часто люди, рожденные в день огня, призваны сиять, согревать всех своим теплом, быть видными и заметными. Они отличаются великодушием, открытостью, добротой, широтой души. Часто такие люди очень популярны".

"Как у любого другого человека, у людей огня ян есть свои недостатки и минусы, – продолжает астролог. – Один из них – импульсивность, возбудимость и непостоянство. В дате рождения Евгения находят отражение сочетание столь редких талантов: человек одновременно способен писать стихи и тексты, делать и творить что-то оригинальное, поскольку в карте есть символы необычных знаний, того, что перед нами креативщик, нестандартный человек. Это его "янское" дерево в году рождения. Люди изначально могут смотреть на него и думать: "Какой необычный человек! Какая интересная песня! Вот это история!"

Почему же эта яркая личность не смогла справиться с трудностями, и 2018 год стал для артиста последним? Высоцкая нашла ответ. "Он потенциально был опасным для Осина, – уверяет Дарья. – Во-первых, 2018-й – это год Земляной Собаки, который является противоположным по полярности году рождения Евгения – он рожден 4 октября 1964-го, в год Дракона. Энергия года рождения идет против его года рождения, год потенциально несет большие глобальные перемены. Вы будто идете против сильного ветра. Конечно же, в такой год есть риск обострения хронических заболеваний даже у здоровых людей, и провоцировать свой организм, испытывать судьбу не стоит".

"Получается, Собака столкнулась с Драконом, – заключает Дарья. – Хозяйка этого года, Собака, не жалует Дракона. Такие годы, как правило, очень судьбоносные. И, что самое важное, в октябре 2018 года мы попрощались с элементом огня. В год Собаки и месяц Собаки огонь уходит с горизонта, солнце совсем не греет. Период, в который мы вступаем с 2018-го по 2025-й, будет обусловлен отсутствием огня. Для людей слабого огня, таких как Евгений Осин, его отсутствие критично. Человек просто погас, как только наступил холодный период".