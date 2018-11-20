"Как бы сестра себе все не сгребла": подруга боится за дочь Осина

Журналисты теряются в догадках, как распределится наследство Евгения Осина между его родными. Помимо дочери и бывшей жены, у артиста есть сестра.

По словам Натальи Штурм, они с Евгением Осиным дружили 30 лет, но между ними пробежала черная кошка. Певица всеми способами пыталась избавить артиста от пагубного пристрастия к алкоголю. Она чуть ли не обманом заставила его выйти из квартиры, однако тот, раскрыв ее умысел, разозлился и разорвал с Натальей все связи.

Штурм не стала скрывать, что была крайне уязвлена поведением Осина, однако простила исполнителя. "Он был больным человеком. Я не отношусь серьезно к тому, что он говорил и делал", – сказала она.

Сегодня, 20 ноября, состоятся похороны Евгения Осина. В последний путь артиста проводят друзья и близкие, в том числе сестра Альбина. У Штурм о ней весьма однозначное мнение. "Сестра очень ушлая. Нужно, чтобы дочери хоть что-то из наследства осталось. Мне поступила такая информация, как бы сестра себе все не сгребла", – цитирует Наталью сайт "Комсомольская правда".

Широкой общественности о сестре Осина известно мало. "Он говорил о ней с большой теплотой. У них была общая мать, которая умерла в декабре 2016-го. Но пил он 30 лет, поэтому нельзя говорить, что произошло что-то вследствие чего-то", – рассказала Штурм.

Она подозревает, что за наследство дочери и экс-супруге Осина придется побороться. "Агния – девочка хорошая, мать у нее хорошая. Думаю, да, будет битва. Если Наталья, будучи замужем и весьма удачно, не откажется от всего этого. Там есть за что побороться", – отметила артистка.

По ее словам, речь идет о трехкомнатной квартире, еще одной квартире, доставшейся певцу после смерти матери, трехэтажном гараже и мотоцикле. Штурм предположила, что у Осина есть и другая жилплощадь. В одном певица уверена: Евгений не был бедным.

"Зарабатывал он хорошо, был востребованный артист. У него было много корпоративов, у него много было предложений, и он сам от них отказывался. Не было такого, чтобы его забыли. Он был зажигалкой, хорошо работал", – заключила Наталья.