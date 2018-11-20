Бывшая жена рассказала об ужасах жизни с пившим Осиным

На ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят" появились бывшая жена и дочь ныне покойного Евгения Осина. Самые близкие люди рассказали о том, как им жилось с артистом, который многие годы злоупотреблял алкоголем.

Бывшая супруга Евгения Осина Наталья Черемисина сообщила, что, несмотря на расставание, общалась с артистом буквально до последних дней. Она вместе с дочерью Агнией посещала Евгения незадолго до его смерти. Пока она отвлекала Осина, 16-летняя наследница пыталась незаметно вынести из квартиры весь алкоголь. Однако он услышал звон бутылок, все понял и помешал.

Наталья отметила, что Евгений плохо себя чувствовал, но от помощи отказывался, а повлиять на него и заставить что-либо сделать было невозможно. Пристрастие Осина к алкоголю и стало причиной их расставания. "Женя много всего говорил за эти годы, но я никогда не вступала с ним в дебаты и принципиально не участвовала в различных шоу, потому что понимала: это влечет за собой лишь склоки. А сегодня пришла, чтобы отдать дань памяти человеку, с которым я прожила какое-то время, от которого родила любимую дочь", – сообщила Наталья.

Черемисина дала понять, что жизнь с Осиным подчас была страшной. Она всерьез опасалась за свою жизнь и жизнь дочери. "Тот, кто когда-либо жил с алкоголиком, знает. Он и руки распускал..." – не стала вдаваться в подробности Наталья.

Куда разговорчивее оказалась Агния. По ее словам, мать никогда не запрещала видеться с отцом, которого она любила и будет любить. Однако когда дочь приезжала к певцу, он был в "полном неадеквате". По признанию девушки, иногда было страшно с ним находиться, поэтому они с матерью придумали кодовое слово, которое Агния произносила Наталье по телефону, и та приезжала за ней.

"Либо он напивался и засыпал, либо напивался и становился очень злым. Мне было крайне тяжело видеть его в таком состоянии. Я была ребенком и понятия не имела, что мне делать", – призналась Агния. При этом она знала, что отец очень талантлив, и если бы он не пил, она бы гордилась им.

Наталья сказала, что за последние полгода Евгений сильно изменился. Он признал, что сам разрушил брак, и даже попытался все исправить. "Скажу честно: он предлагал мне снова пожениться, но я была не готова к этому. До последнего дня он мне предлагал воссоединиться и надеялся на это. Я ему не отказывала, потому что понимала, что человек живет иллюзиями", – сообщила бывшая жена Осина.

В апреле певец бросил пить и буквально воспрял. Он записал новый клип, и у родных зародилась надежда, что алкогольный кошмар остался в прошлом. Однако спустя несколько недель Осин сорвался.

Напомним, что Евгения Осина нашли мертвым в его квартире 17 ноября. Ему было 54 года. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.