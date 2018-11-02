"Я вам в ноги поклонюсь!": изменившаяся Аллегрова обратилась к народу

"Императрица" отечественной сцены сменила привычный репертуар на роковый. А недавно попросила не снимать ее на концертах и не писать глупости в социальных сетях.

Ирина Аллегрова успешно гастролирует, хотя ее концерты недешевы. А еще 66-летняя исполнительница сменила репертуар. Говорят, теперь "Угонщицу" и "Императрицу" можно услышать разве что на корпоративах. В Перми, представив новые песни, Аллегрова увидела, что не все поклонники приняли их.

"Ты почему такой серьезный? Что, я тебя испугала с самого начала? Подожди, все впереди! Сегодня еще набоишься", – пообещала Аллегрова, обратившись к зрителю в первом ряду. А еще отметила, как много людей не столько слушают ее, сколько снимают на камеры. Ирине это не понравилось. "Будет совсем хорошо, если вы выключите фотоаппараты. Я вам тогда в ноги поклонюсь. И глупости не пишите в соцсетях", – цитирует певицу "Собеседник".

На концерте она общалась с залом и была крайне откровенна. Например, призналась в любви к звезде боевиков. Заприметив одного из зрителей, Аллегрова сообщила со сцены: "Симпатяга! Ты знаешь, что похож на Жан-Клода Ван Дамма? Я всегда влюблена в него была. А что страшного? Классный мужик!"

Ранее Ирина блеснула на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. Однако накануне серьезно заболела. На вопросы журналистов артистка отвечала с трудом: "У меня сильная простуда или грипп, я в лежащем режиме. Лежу с температурой уже три дня и потихонечку начинаю поправляться". Из-за недомогания Аллегрова не смогла принять участие в концерте по случаю Дня города в подмосковном Одинцово.