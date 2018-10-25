Аллегрова отсудила 14 миллионов у мертвого

Никулинский суд Москвы удовлетворил требование певицы Ирины Аллегровой компенсировать средства, которые та отдала застройщику для возведения особняка. Дом так и не был построен, и теперь звезде должны выплатить 14 миллионов рублей.

В 2014 году Ирина Аллегрова заплатила Владимиру Денисову десять миллионов рублей для строительства дома в Милорадово в Новой Москве. Когда она заметила, что работа на стройке так и не началась, решила расторгнуть договор и вернуть деньги. Вскоре певица узнала, что Денисов скончался, и все финансовые обязательства перешли его супруге.

Теперь вдова должна выплатить десять миллионов рублей и проценты, накопившиеся за годы разбирательств. Общий долг Денисовой составляет около 14 миллионов рублей. Полицейские наложили арест на имущество вдовы: загородный дом стоимостью 11 миллионов и нежилое помещение. Женщина утверждает, что у нее нет возможности выплатить долг, сообщает Пятый канал со ссылкой на "Московский комсомолец".

Напомним, что в 2017 году французский актер Жерар Депардье подал иск к российской предпринимательнице Елене Лазаревой. Он обвинил женщину в незаконном списании средств с его счета. Однако та утверждает, что это была плата за юридические услуги по договоренности с продюсером артиста Арно Фрилле. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Депардье и обязал Лазареву выплатить 5 миллионов рублей вместо 6,6 миллиона.