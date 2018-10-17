Безутешная Аллегрова убита жуткой бойней

Россияне скорбят о жертвах массового убийства учащихся колледжа в Керчи. Свои соболезнования и поддержку родным погибших выразили звезды российского шоу-бизнеса.

Известная певица Ирина Аллегрова с трудом подобрала слова, чтобы выразить свои чувства по поводу керченской трагедии. "Нет слов… Ужас, слезы, боль… Скорбим...", – написала артистка в Instagram.

Присоединилась к соболезнованиям и балерина Анастасия Волочкова. "Господи, какая же страшная трагедия в Керчи. И детки погибли… Этот теракт, устроенный подонком принес горе во многие семьи… Мои соболезнования близким погибших", – выразила охватившие ее эмоции звезда.

Певица Юлия Началова просто в ужасе. "Страшно… когда же все это прекратится? Приношу соболезнования родным и близким и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в этой ужасной трагедии...", – скорбит артистка.

Не осталась в стороне и актриса Марина Федункив: "Керчь… нет слов. Мои соболезнования родным и близким!".

"Страшная трагедия обрушилась на город Керчь… Больно, страшно, погибли люди, молодые мальчишки и девчонки, которые только сделали первый шаг на пути во взрослую жизнь. Горе… От всего сердца приношу соболезнования всем родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва. Дай Бог сил всем матерям и отцам! Не хватает слов, чтобы описать эту боль..…. Хочется лишь спросить: за что?", - написала в микроблоге певица Зара.

Сочувствует пострадавшим и Стас Михайлов. "Керчь… Нет слов… Соболезную родным и близким… Господь, упокой души погибших...", - написал певец.

Теракт произошел 17 октября в политехническом колледже в Керчи. 18-летний студент пронес в учебное заведение ружье и самодельное взрывное устройство. Он открыл стрельбу в коридоре, а когда у него закончились патроны, взорвал бомбу. В результате 19 человек погибли, еще 36 находятся в больницах. Сам "керченский стрелок" покончил с собой в библиотеке колледжа.