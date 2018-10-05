Звезда "Дома-2" крепко приложила Малахова
"Прямой эфир" получил признание в номинации "Лучший ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма". Однако Роман к этой победе относится скептически.
Тертишный крепко приложил шоумена, указав на слабые стороны его программы. "Сомневаюсь, получит ли он статуэтку в следующий раз, удержит ли первенство? На мой взгляд, шоу "Прямой эфир" пошатнулось", – отметил он.
По мнению звезды "Дома-2", вместо информативной передачи о реальных ситуациях, о которой, как утверждает Роман, мечтал Малахов, она превратилась в нечто иное. "От обилия актерской игры самого ведущего и героев выпуска уровень уникальности передачи понижается", – заявил экс-участник телестройки.
В пример он привел тему выпусков с Дарьей Друзьяк из "Дома-2", заявившей, что ее изнасиловал и избил музыкант Александр Серов. По словам Тертишного, программа получила множество негативных отзывов. Роман добавил, что "Прямой эфир" все больше становится похожим на "Дом-2", и предположил, что это связано со сменой съемочной команды Малахова.
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