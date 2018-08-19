Звезда "Дома-2" раскрыла грязные методы Малахова

Бывший участник "Дома-2" Роман Тертишный, более известный широкой публике как Май Абрикосов раскритиковал программу Андрея Малахова "Прямой эфир". По словам знаменитости, работающие над проектом люди нарушают деловую этику.

Тертишный рассказал в своем Instagram, что систематически получает от них предложение принять участие в съемках программы "Прямой эфир". Экс-участник "Дома-2" даже собирался посетить студию шоу, однако его остановил один нюанс.

Знаменитость заявила, что организаторы "Прямого эфира" обсудили его гонорар с другим связанным с телестройкой человеком, которого они подослали уговорить Романа на съемку. Таким образом, они нарушили правила деловой этики.

В связи с этим Тертишный решил обсудить поступившее ему предложение со своими подписчиками публично. Более того, он отказался идти в студию "Прямого эфира".

Стоит отметить, что Роман раскрыл и "цену вопроса". Она составили 200 тысяч рублей. "Моя честь стоит дороже тех денег.

Я иногда зарабатываю 200 тысяч в месяц, если постараюсь. И для этого мне не нужно позориться", – резюмировала звезда.

Ранее экс-участник телепроекта "Дом-2" Роман Тертишный, рассказал о реальных рейтингах этой скандальной программы. По его мнению, россиянам уже надоело смотреть "главное шоу о любви".

В своем Instagram Роман опубликовал скриншот с результатами независимого исследования телевизионной аудитории, рейтинга и долей TV Index. В представленной таблице указаны 100 наиболее популярных программ на российском телевидении за последнюю неделю. Судя по этим данным, скандальное реалити-шоу занимает лишь 83-е место.