Перекрыли кислород: почему пропал на долгие годы певец Сергей Беликов

Сергей Беликов стал очередным звездным гостем передачи Татьяны Устиновой "Мой герой" на телеканале "ТВ Центр". Артист объяснил, куда он вдруг пропал, завоевав всесоюзную любовь.

"У вас уникальный, потрясающий, завораживающий голос", – отпустила комплимент Сергею Беликову ведущая Татьяна Устинова. Именно благодаря ему, а еще непреодолимому стремлению к совершенству исполнения Сергей Беликов стал популярным.

Он исполнил около полусотни легендарных композиций, среди них – "Живи, родник", "Снится мне деревня", "У беды глаза зеленые", "Все, что в жизни есть у меня". Сергей Беликов прославился в составе ВИА "Аракс", а спустя время вдохнул новую жизнь в ВИА "Самоцветы", куда его пригласил Юрий Маликов.

"Я их всех замучил, так как понимал, что эта группа сильно не дотягивает до исполнительского уровня "Аракса". А главное – меня Маликов позвал, чтобы перестроить группу. Те лирические "Самоцветы" – в пиджачках, со спокойными песнями – были уже ушедшей эпохой. На дворе было другое время, с другой музыкой. Хочешь остаться в обойме – меняйся", – объяснил Беликов.

Перфекционизм и принципиальность не всегда играли на руку артисту. А уж его всесоюзный успех и вовсе кому-то встал поперек горла. Сергей Беликов рассказал, как, став уже сольным исполнителем, вдруг в одночасье обнаружил, что вокруг одни стены. Его будто заблокировали: песни, которые он предлагал, перестали звучать, на гала-концерты тоже не приглашали.

"Я знаю, что за мной долгие-долгие годы тянется шлейф неприятного человека, проблемного. Но я становлюсь ненавистным из-за того, что с кого-то потребовал хорошего звука. Это мой крест", – заключил Беликов. Вот так и получилось, что с 90-х певца перестали слышать. Артист не смог сказать, кто конкретно "перекрыл кислород", однако предположил, что ниточки ведут из Москвы, потому что именно она всегда была ключевым центром всех филармоний.

Тем не менее сейчас, когда так популярны старые хиты и различные "дискотеки 70-х, 80-х, 90-х", Сергей Беликов снова на волне успеха. Песни, когда-то прославившие его, зрители принимают на ура. Певец рассказал, как неизменно слышит благодарности и замечания, что у него позитивная энергетика. Хотя в жизни, по признанию Беликова, он не такой радужный. "Я человек, который живет на антидепрессантах. Вся моя жизнь, начиная с 90-х, – это не благодаря, а вопреки…" – цитирует Сергея Беликова "ТВ Центр".