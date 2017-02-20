Елена Преснякова: Я была вся мокрая после номера Никиты

Певица рассказала об отношениях с внуком. Бабушку он трогательно называет Ленулей.

Елена Преснякова отметила 70-летие, но ее концертной деятельности позавидует любой молодой артист. В Москву певица возвращается лишь на пару дней и снова едет на гастроли, поэтому с родственниками видится редко. "В новом доме Никиты на Истре, который ему подарила Алла, я пока не была, – рассказала Преснякова Dni.Ru за кулисами юбилейного концерта Вячеслава Малежика, в котором участвовала вместе с ВИА "Самоцветы". – Если он дома, то меня нет в Москве, и наоборот. Мы же артисты. Не видела я и пока его новую татуировку, только читала о ней. Узнала тут из новостей, что внук после Майами немного простыл. Звоню ему, чтобы узнать о самочувствии, а он в ответ: "Ленуля, я уже вылечился!"

Никиту Преснякова многие ругают за то, что он предпочел тяжелую музыку, но бабушка его поддерживает. "Я же сама начинала в "Круизе", любила все такое рок-н-ролльное, поэтому увлечение внука одобряю, – отметила Преснякова. – Следила я и за его выступлениями в шоу перевоплощений "Точь-в-точь!": многих артистов он схватывал точно, со всеми их тональностями, придыханиями. Я переживала за внука настолько, что после окончания каждой программы все подо мной надо было перестилать – я все была мокрая от волнения".





"Очень хочу, чтобы у него все нормально сложилось в личной жизни, чтобы детишки были, семья, – добавила Елена. – У него сегодня очень хорошая девчонка Алена. Она все понимает, всегда присутствует на его концертах. Это его выбор, поэтому я всегда его принимаю. Хотя мне и прошлая девочка нравилась".

Певица призналась, что было время, когда она финансово немного помогала внуку: "Звоню и слышу, что абонент заблокирован. Тут же понимаю, что у Никиты закончились деньги, пополняю его баланс. Он тут же звонит: "Ленулечка, спасибо!" Сегодня внук сам зарабатывает, делает подарки всем, денег ни у кого не берет".