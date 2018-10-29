Объявлено о новом расколе "Уральских пельменей"

Вячеслав Мясников сделал заявление на своей странице в Instagram. Член команды "Уральские пельмени" в шутку сообщил, что собирается уходить от коллеги по шоу Андрея Рожкова.

Юморист отметил, что ему, возможно, придется "отколоться" от своего партнера по выступлениям. Яблоком раздора стали яхта и дыня.

"Андрей Рожков в своем инстаграм пишет, что после концерта в Березниках купил яхту, но мне хватило только на дыню (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Андрей, где моя яхта? Почему у меня только дыня? Отвечай. Или мне придется отколоться от отколовшегося состава и в отколовшемся будешь ты один. А ведь скоро концерты!!!" – написал участник "Уральских пельменей".

Члены команды в настоящее время гастролируют по России. Фолловеры прокомментировали публикацию артиста. "Вчера смотрели ваше "Утро в сосновом бреду". Ребята, вы стали писать плохие шутки. Было не интересно…", "Хватило на дыню, которая лежала в тарелке, стоящей на столике у бассейна", "Вас обманули! Дыни нет, вам манго подсунули!", "Откололись, раскололись, совсем запутали нас, Слава. Главное, что не слиплись", – отреагировали подписчики.

Последнее время "Уральские пельмени" преследует череда неприятностей. Ранее коллектив шоу спорил с экс-директором Сергеем Нетиевским по поводу товарного знака, зарегистрированного в 2011 году.



