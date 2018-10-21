Любителям обсуждать новости из мира шоу-бизнеса вновь есть о чем говорить. Неожиданные заявления, громкие скандалы и волнующие слухи в очередной раз привлекли внимание общественности. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.

Назван пол и имя ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Беременность жены принца Гарри Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых новостей в мире. И журналисты, и простые любители королевской семьи Великобритании гадают, какого пола будет ребенок и как его назовут.

Известно, что сама Меган Маркл хочет родить девочку. Более того, она даже выбрала для будущей малышки имя.

Облысевшая Волочкова довела народ до исступления

Анастасия Волочкова в очередной раз до глубины души потрясла своих поклонников. На этот раз балерина эпатировала публику новой прической.

В восторге оказались не все. Пользователи Сети считают, что теперь танцовщица выглядит лысой.

"Любил меньше": Вдова рассказала о побоях Кобзона

Спустя почти два месяца после смерти Иосифа Кобзона его вдова Нелли решилась на откровенный разговор об артисте. В частности, она прокомментировала слухи о том, что он якобы избивал своих жен.

Вдова Кобзона призналась, что у них с мужем бывали скандалы, однако руку на нее он никогда не поднимал. На счет других избранниц артиста она не столь уверена.

Больная шизофренией звезда "Битвы экстрасенсов" пропала после смерти отца

Один из самых заметных участников нового сезона "Битвы экстрасенсов" рассказал о том, как у него впервые проявились паранормальные способности. Произошло это после смерти отца, одновременно с обострением шизофрении.

Тимофей Руденко признался, что потрясенный семейной драмой, буквально пропал для многих своих друзей. Однако совсем без поддержки он не остался.

"Животик уже заметно": Фанаты радуются за беременную Собчак

Еще одной персоной, за чьей беременностью пристально наблюдают россияне, стала Ксения Собчак. Сама она разговоры о подготовке к рождению второго ребенка никак не комментирует.

Тем не менее, поклонники умудрились разглядеть округлившийся животик, который ведущая пыталась скрыть за свободным покроем наряда. После этого поздравления и теплые пожелания посыпались на нее как из рога изобилия.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 21 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ!

