Больная шизофренией звезда "Битвы экстрасенсов" пропала после смерти отца

В студенческие годы Тимофей Руденко показал себя как кампанейский и общительный человек. Он участвовал в КВН и даже бился за приз программы "Comedy Баттл" в составе юмористического дуэта "Творческое объединение Амур". Однако после семейной трагедии жизнь молодого человека резко изменилась и из поля зрения большинства товарищей он попросту пропал.

"Друзей раньше было много, с КВН, студенчества. После смерти отца я ушел в небольшое затворничество, затем во время усиления моих приступов ко многим людям появилась агрессия", – цитирует StarHit Тимофея Руденко. Однако совсем без поддержки он не остался. "Сейчас со мной осталось не так много друзей, но они пережили многие сложные моменты со мной, я им стал доверять еще больше. У меня есть девушка, она художник и очень хороший человек, я ей благодарен. У нас все хорошо, наши чувства после сложных событий стали только крепче", – подчеркнул экстрасенс.

Молодой человек рассказал, что паранормальные способности проявились у него именно после смерти отца. При этом в тот же момент у него стали появляться признаки шизофрении. "Сначала я был в большом психическом расстройстве, затем пришла депрессия, а потом я начал слышать голоса. Мои родственники и я сам ничего не понимали, поэтому показали врачам, они естественно не поняли, что это дар и поставили диагноз", – заметил Тимофей Руденко.

Он признался, что его мать долгое время провела в клинике для душевнобольных и свои последние дни встретила именно там. Отец же экстрасенса страдал от эпилепсии. "Я старался ухаживать за ним. Не скажу, что у нас было все гладко, но мы очень ценили друг друга, ведь жили мы вдвоем и делились с друг другом очень многим", – вспомнил участник " Битвы экстрасенсов ".

"Было очень тяжело в квартире после его смерти, где все было пропитано воспоминаниями о нашей жизни. Сначала все были в шоке, и я остался один, потом когда начал болеть, помогли близкие и родные, особенно брат и моя девушка. Очень пугало, когда я начал слышать не только голос отца, но и других мертвых. Я тогда еще не нашел наставника по эзотерике и не умел контролировать свои состояния. Я боялся спать и оставаться один", – рассказал он о своем пути к экстрасенсорике.