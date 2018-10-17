"Она глубокая": Шаляпин откровенно о ночных утехах с Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская после развода с Арменом Джигарханяном лишилась не только мужа, но и работы. Однако пианистка не переживает. По словам Виталины, она просто вернулась в детство.

Беззаботную жизнь Цымбалюк-Романовская может себе позволить. Работая в театре Джигарханяна, Виталина получала 300 тысяч рублей в месяц и успела сколотить приличное состояние. Хорошим подспорьем стали и многочисленные ток-шоу – каждое свое интервью экс-супруга Армена Борисовича оценивает в 500 тысяч.

С жильем у Цымбалюк-Романовской тоже все в порядке: есть трехкомнатная квартира с шикарным ремонтом. Здесь она проводит время с новым другом, 34-летним певцом Прохором Шаляпиным.

Парочка называет свои отношения "дружбой", однако в СМИ периодически просачиваются слухи о намерении молодых людей пожениться. Как рассказал журналистам "друг семьи", Виталина не слушает советчиков, которые намекают, что Шаляпин с ней, как и с бывшей женой Копенкиной, завел роман лишь ради пиара и миллионных гонораров на ток-шоу.

"Виталина впервые живет, как молодая женщина, а не обремененная кучей забот тетка в возрасте. Она бегает по модным магазинам, может сорваться с Прохором на концерт, выставку или вечеринку. Они ходят в дорогой спортклуб, по ночам ходят в кафе или гуляют по городу", — рассказал знакомый пары изданию Teleprogramma.pro.

Он сообщил по секрету, что друзья готовят совместный музыкальный проект. В нем, возможно, запоет и Виталина. А главное, считает источник издания, – все получили выгоду: Прохор вновь на телеэкране, а Цымбалюк-Романовская "отвлеклась от судов и узнала, как можно интересно жить".

Шаляпин Виталиной восхищается. "Она глубокая, умная, порядочная, побольше бы таких женщин. Дай бог каждому такую стойкость и внутренний стержень", – расхваливает подругу Прохор.

"Можно сказать, что я вернулась в детство. Делаю то, что я не могла бы себе позволить, даже когда училась в школе. Я гуляю в парке, езжу ночью в кино, покупаю попкорн", – описывает свою новую жизнь пианистка.



Совсем отвлечься от судов Цымбалюк-Романовской не суждено. 22 октября состоится очередное заседание. Виталину допросят по делу об установке камер наблюдения в кабинете директора Драматического театра Джигарханяна.