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Шоу-бизнес

Известная актриса развелась с мужем

Ирина Горбачева. Фото: instagram.com/irina_gorbacheva
 Актеры Ирина Горбачева и Григорий Калинин развелись. Звезды уже несколько месяцев не живут вместе. 
прочитано 3756 раз

Как сообщает анонимный источник, чета подала заявление на расторжение брака этим летом. Сразу после похода в ЗАГС молодые люди разъехались.

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Примечательно, что Ирина и Григорий отписались друг от друга в социальных сетях. Калинин удалил все фотографии экс-супруги из личного блога.

Уже в статусе свободной женщины Ирина отправилась путешествовать. Вместе с подругами она побывала в Португалии, а после познакомилась с архитектурой Берлина.

Судя по всему, актриса тяжело переживает расставание, недавно она кардинально сменила имидж. Ирина внезапно перекрасилась в блондинку. В народе говорят, что женщины, начиная новую жизнь, стараются изменить внешность.

Между тем еще прошлой весной никто не смог бы поверить, что в отношениях супругов возникнет разлад. Актеры вместе отдыхали в Израиле. Они казались идеальной парой. Григорий даже уговорил возлюбленную сняться в откровенной фотосессии.

Напомним, Горбачева и Калинин познакомились в 2010 году. Впервые Ирина увидела будущего мужа на экране телевизора. Артист ее очень заинтересовал. Чуть позже, уже на съемках, их представили друг другу общие знакомые. В тот же день знаменитости вместе отправились в ночной клуб, а через два дня съехались. В марте 2015 года они сыграли свадьбу. На бракосочетание Горбачева пришла в черном платье с бежевыми кружевами. Об этом сообщает "7Дней.ru".

Автор: Руслана Алексеева10 октября 2018, 15:05
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