"Уральские пельмени" замешаны в чудовищном денежном скандале

С 2015 года не прекращается конфликт между участниками популярного телевизионного юмористического шоу "Уральские пельмени" и его экс-руководителем Сергеем Нетиевским. 12 июля состоится судебное заседание по делу о выводе активов нынешним директором коллектива Евгением Орловым.

История эта настолько запутана, что сложно разобрать, кто прав, кто виноват. Известно, что Сергей Нетиевский неоднократно пытался решить вопрос мирным путем, но Евгений каждый раз находил причины не принимать предложения или выдвигал неприемлемые встречные условия. Dni.Ru позвонили бывшему директору популярного шоу и узнали его точку зрения.

"Завтра у моей компании состоится первое заседание по вопросу возврата займов, которые Орлов, будучи менеджером, выдавал разным людям. Мы считаем его действия незаконными, поэтому подали иск. Суд будет разбираться в этом вопросе", – рассказал Нетиевский.

Публикация от Сергей Нетиевский (@netievskiy_official) Май 20 2017 в 1:11 PDT

"На сегодняшний день я не знаю, кто продюсер у ребят. Конечно же, должен быть человек, который знает, куда плывет корабль. Непонятно, есть ли такой человек у коллектива "Уральские пельмени" сейчас. Менеджер должен четко понимать, в какую сторону развивать и двигать дальше проект. Раньше этим человеком был я. Теперь у шоу новый руководитель – Орлов Евгений, но он, конечно же, не продюсер. Может, он хочет таковым быть, но это не меняет сути дела", – продолжил Сергей.

По заявлениям Орлова, шоу, как и программу "Уральские пельмени", создал сам коллектив. Евгений Орлов не видит ничего нового в обвинениях Сергея Нетиевского: "Ему нечего сказать своим друзьям и товарищам, которые сняли его с поста. Для Нетиевского каждый новый директор "Уральских пельменей" будет плохим. Он ругал покойного Лютикова, судился против Исаева, проиграл суд против Рожкова, теперь, видимо, моя очередь. Ну что ж. Я работаю на коллектив и отношусь к нападкам Нетиевского, как к неприятной части моих служебных обязанностей, работа у меня такая", – цитирует нового директора комедийного шоу URA.RU.

Напомним, в 2015 году Нетиевский вышел из коллектива "Уральские пельмени" и занялся новыми проектами. При этом, благодаря запущенному им в 2009 году ТВ-шоу, юмористический коллектив сейчас зарабатывает на телеэфирах, гастролях, концертах и корпоративах около 150 миллионов рублей в год.