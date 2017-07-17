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"Уральские пельмени" потерпели поражение

Шоу "Уральские пельмени". Фото: wikipedia.org
С 2015 года между участниками популярного телевизионного юмористического шоу "Уральские пельмени" и его экс-руководителем Сергеем Нетиевским не прекращается противостояние. 17 июля Преображенским районным судом города Москвы было рассмотрено исковое заявление участников коллектива в отношении бывшего директора.

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Как сообщил интернет-газете Dni.Ru пресс-менеджер Сергея Нетиевского, некогда коллеги обвинили его в том, что он продал телеканалу СТС права на юбилейный концерт "Нам 16 лет – Потому что гладиолус!", не поставив в известность об этом коллектив, а всю прибыль от продажи присвоил себе. Выслушав все стороны и взвесив все аргументы, суд отказал в удовлетворении требований "Уральских пельменей" в полном объеме. Стоит отметить, что это не первый иск "пельменей" в отношении Сергея Нетиевского, который был проигран. 

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По словам участников юмористического проекта, бывший лидер подал судебный иск, согласно которому юмористы не смогут использовать товарный знак "Уральские пельмени", однако до сих пор вопрос не был решен. Единственное, о чем с уверенностью может говорить коллектив, так это о том, что навсегда потерял в лице Сергея друга и соратника. 

Публикация от Сергей Нетиевский (@netievskiy_official)

 С 2009 года "Уральские пельмени" стали профессиональным телевизионным шоу, которое не могло существовать в формате КВН. Как утверждает Нетиевский, именно он проделал большую работу продюсера и сделал из одноименной команды КВН популярное телевизионное шоу.

Напомним, в 2015 году Сергей вышел из "Уральских пельменей" и занялся новыми проектами. При этом, благодаря запущенному им в 2009 году ТВ-шоу, юмористический коллектив сейчас зарабатывает на телеэфирах, гастролях, концертах и корпоративах около 150 миллионов рублей в год.

Сергей Нетиевский является актером, сценаристом, телеведущим, создателем ТВ-шоу "Уральские пельмени" и совладельцем продакшн-компании "Фест Хэнд Медиа", в зоне интересов которой находится не только производство программ для телевидения, но и продюсирование сериалов и полнометражных фильмов. В разработке и запуске сейчас находятся несколько фильмов, программ и шоу, над которыми работает бывший директор известного юмористического коллектива. 

Автор: Василиса Моргунова17 июля 2017, 13:49

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