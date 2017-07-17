"Уральские пельмени" потерпели поражение

С 2015 года между участниками популярного телевизионного юмористического шоу "Уральские пельмени" и его экс-руководителем Сергеем Нетиевским не прекращается противостояние. 17 июля Преображенским районным судом города Москвы было рассмотрено исковое заявление участников коллектива в отношении бывшего директора.

Как сообщил интернет-газете Dni.Ru пресс-менеджер Сергея Нетиевского, некогда коллеги обвинили его в том, что он продал телеканалу СТС права на юбилейный концерт "Нам 16 лет – Потому что гладиолус!", не поставив в известность об этом коллектив, а всю прибыль от продажи присвоил себе. Выслушав все стороны и взвесив все аргументы, суд отказал в удовлетворении требований "Уральских пельменей" в полном объеме. Стоит отметить, что это не первый иск "пельменей" в отношении Сергея Нетиевского, который был проигран.

По словам участников юмористического проекта, бывший лидер подал судебный иск, согласно которому юмористы не смогут использовать товарный знак "Уральские пельмени", однако до сих пор вопрос не был решен. Единственное, о чем с уверенностью может говорить коллектив, так это о том, что навсегда потерял в лице Сергея друга и соратника.

Публикация от Сергей Нетиевский (@netievskiy_official) Июн 11 2017 в 8:27 PDT

С 2009 года "Уральские пельмени" стали профессиональным телевизионным шоу, которое не могло существовать в формате КВН. Как утверждает Нетиевский, именно он проделал большую работу продюсера и сделал из одноименной команды КВН популярное телевизионное шоу.

Напомним, в 2015 году Сергей вышел из "Уральских пельменей" и занялся новыми проектами. При этом, благодаря запущенному им в 2009 году ТВ-шоу, юмористический коллектив сейчас зарабатывает на телеэфирах, гастролях, концертах и корпоративах около 150 миллионов рублей в год.

Сергей Нетиевский является актером, сценаристом, телеведущим, создателем ТВ-шоу "Уральские пельмени" и совладельцем продакшн-компании "Фест Хэнд Медиа", в зоне интересов которой находится не только производство программ для телевидения, но и продюсирование сериалов и полнометражных фильмов. В разработке и запуске сейчас находятся несколько фильмов, программ и шоу, над которыми работает бывший директор известного юмористического коллектива.