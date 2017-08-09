"Уральские пельмени" перешли на другой телеканал

На телевидении продолжаются глобальные перестановки. Недавно состоялись съемки новой юмористической программы с участием шоу "Уральские пельмени" на соседнем канале.

Креативным продюсером шоу под названием "Веселый вечер" стал член команды "Уральские пельмени"" Вячеслав Мясников. Вместе с ним в программе участвуют и его коллеги Андрей Рожков и Юлия Михалкова. Поговаривают, что программа будет транслироваться не на СТС.

Юлия Михалкова рассказала, что грядут изменения в команде "Пельменей". "Я по-прежнему остаюсь участницей шоу, продолжаю гастролировать с коллективом, готовлюсь к осенним съемкам. Программа "Веселый вечер" – это отдельный проект, приглашение в котором участвовать я получила от другого телеканала и своих коллег Славы Мясникова и Андрея Рожкова", – поделилась эффектная актриса.

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova) Авг 5 2017 в 5:54 PDT

Михалкова уверена, что участие в новом проекте сулит творческий рост и расширение телевизионной аудитории. "В новом шоу я не только в привычном амплуа комедийной актрисы, но и еще и ведущая программы. В свете последних новостей мы понимаем, что новый телевизионный сезон удивит зрителей переходом разных ведущих с канала на канал. Значит, я в тренде телевизионных трансферов этой осени", – подметила Юлия.

Девушка призналась, что в определенный момент за нее начали борьбу. "Каждый из нас – самостоятельная творческая единица и может работать сразу в нескольких проектах. Не до конца же дней нам существовать исключительно всем вместе", – цитирует артистку сайт "Московскийкомсомолец".