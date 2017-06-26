Бывший директор "Уральских пельменей" ответил на обвинения в воровстве

Сергей Нетиевский прокомментировал нападки в свой адрес со стороны участников популярного шоу относительно хищения денег. Он обратился к бывшим коллегам с заявлением.

Конфликт между артистами шоу "Уральские пельмени" и экс-директором команды Сергеем Нетиевским разразился еще в 2015 году. Тогда коллеги и товарищи обвинили Нетиевского в валютных махинациях. Якобы Сергей не доплачивает актерам гонорары, присваивая деньги команды себе.

По словам участников юмористического проекта, бывший лидер лидер подал судебный иск, согласно которому юмористы не смогут использовать товарный знак "Уральские пельмени", однако до сих пор вопрос не был решен. Единственное, о чем с уверенностью заявляют "Уральские пельмени", так это о том, что навсегда потеряли в лице Сергея друга и соратника.

enter; width:100%;"> Публикация от Сергей Нетиевский (@netievskiy_official) Май 20 2017 в 1:11 PDT

"Сложно сейчас что-либо говорить… Мы уже все сказали. Ситуация сравнима с концом света или роковым известием. Видимо, наши представления о дружбе и сотрудничестве в какой-то момент разошлись", – поделился с Dni.Ru участник коллектива "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов.

Сам же Нетиевский не остается в стороне и активно комментирует происходящее. Артист рассказал корреспонденту Dni.Ru о том, что не ожидал от коллег по юмористическому цеху подобного: "Понимаю, что это они делают не сами, а под воздействием моего бывшего менеджера Орлова Евгения, который, из-за объявленного к нему недоверия со стороны учредителей, был досрочно освобожден от должности гендиректора "Идея фикс медиа". Он вывел займами из компании свыше 100 миллионов рублей, без согласования с акционерами".

Публикация от Сергей Нетиевский (@netievskiy_official) Авг 1 2016 в 6:19 PDT

По словам Нетиевского, когда Евгений Орлов стал руководителем "ООО Уральские пельмени продакшн", то тут же с помощью коллектива через СМИ попытался оказать на него давление, чтобы Сергей отказался от исков и судов, направленных на разоблачение недобросовестной деятельности Орлова.

"С 2009 года "Уральские Пельмени" стали профессиональным телевизионным шоу, а оно не могло существовать в формате команды КВН, к которому постоянно апеллируют ребята. Телевизионный продукт создается не только актерами и авторами, он создается и продвигается трудом слаженной команды под руководством продюсеров. Я проделал большую работу продюсера и, действительно, сделал из команды КВН "Уральские пельмени" популярное телевизионное шоу!", – поделился бывший лидер команды.

Публикация от Сергей Нетиевский (@netievskiy_official) Фев 17 2016 в 10:47 PST

"Мне грустно от того, что сейчас ребята идут на поводу у этого "токсичного персонажа" Орлова Евгения. Если если у вас есть какие-то претензии ко мне и договорится не получается, идите в суд", – обратился Сергей к бывшим коллегам.

Напомним, в июне и июлe арбитражный суд Москвы рассмотрит два иска по результатам деятельности бывшего менеджера компании "Идея фикс медиа" Орлова Евгения, ныне директора "ООО Уральские пельмени продакшн".