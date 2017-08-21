Избитую Башаровым актрису обвинили во лжи о родстве с Виторганом

Екатерина Архарова рассказала о травле и проблемах со здоровьем. Но сдаваться она не намерена.

Екатерина Архарова известна не столько ролями в кино, сколько тем, что, будучи женой Марата Башарова, была им сильно избита. Но только раны зажили, как грянула череда новых скандалов. К травле в прессе, которую пережила актриса, добавились серьезные проблемы со здоровьем. "На снимке МРТ было обнаружено некое образование – менингиома головного мозга, не исключаю, возникшая в результате сильного сотрясения мозга", – сказала актриса.

Менингиома – это опухоль, которая развивается из мозговой оболочки. Это наиболее частое доброкачественное образование мозга. При неправильном лечении она может рецидивировать, иметь множественный рост, что значительно ухудшает прогноз и качество жизни пациентов.



К волнениям из-за опухоли добавились переживания по поводу клеветы, которая лилась отовсюду. Например, известный адвокат Михаил Цывин шокировал общественность, заявив в интервью, что Архарова – вовсе не та, за кого себя выдает. Мол, бывшая жена Башарова лжет: она не является родственницей Эммануила Виторгана, как всем рассказывает. "А ведь этот человек был у нас на свадьбе, – чуть не плачет Катя. – И вдруг после скандала Цывин начинает всячески выгораживать и защищать Башарова, а меня поминать недобрым словом".

Что же касается родства с Виторганом, то Архарова пояснила: "Когда мне было семь лет, мама вышла замуж за Семена Гольденберга, которого считаю своим родным папой. Именно они с мамой вырастили меня в любви и заботе, поставили на ноги. А мамы Эмманули Виторгана и Семена Гольденберга – родные сестры. С Эммануилом Гедеоновичем мы не кровная родня, – но уже сказала, что считаю Семена своим папой. "Поэтому Эммочка – мой дядя, так же как и я ему – племянница", – цитирует актрису "Караван историй".