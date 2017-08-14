На известного телеведущего напали с ножом во время съемки

Подготовка выпуска передачи едва не закончилась трагедией. На помощь пришли серьезная физическая подготовка и большой опыт.

На телеканале "Че" стартует программа "Решала". Это реалити о том, как противостоять жуликам, и что делать, если вы или ваши близкие уже попались на крючок. Ведущий Влад Чижов выбирает только самые острые дела, с которыми может столкнуться каждый телезритель. Например, в сюжете, который взорвал соцсети, речь шла о поддельных смартфонах. Чтобы разобраться, кто продает фальшивые iPhone, ведущий сам приехал на встречу с потенциальным поставщиком. Уже спустя пару минут после знакомства ситуация вышла из-под контроля.

Мошенник напал на Влада с ножом! К счастью, преступника вскоре обезвредили. "Я вообще не понял, что произошло. Я просто предложил продавцу включить мобильник, который собирался купить, и он начал вести себя неадекватно. Я понял, что дело нечисто, и решил надавить", – рассказал Чижов Dni.Ru.

Впрочем, такое "давление" едва не закончилось для Влада скорой. Обезоружить мужчину с ножом ему помогли серьезная физическая подготовка и большой опыт. "В нашей профессии надо быть готовым ко всему. Когда каждый день борешься с мошенниками, рано или поздно наживешь врагов и научишься держать удар", – поделился ведущий.