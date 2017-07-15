На Азизу совершено нападание в центре Витебска

Певица отхлестала наглеца букетом по лицу. Такого казуса она не ожидала.

Азиза, ставшая в этом году гостьей фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", и не подозревала, что попадет в такой переплет. Началось все еще днем, когда певица отказалась выйти на заявленную пресс-конференцию к журналистам. Кто-то говорил, что она очень устала, другие уверяли, что певица накануне так весело отмечала приезд в Беларусь, что утром не смогла открыть глаза.

Скандал грянул вечером. Певица на ночном концерте в исполняла свой бессмертный хит "Милый мой, твоя улыбка". Во время песни Азиза скинула туфли и принялась выплясывать босиком. А в середине засунула микрофон себе в бюстгальтер. Мощная энергетика победительницы шоу "Точь-в-Точь" так завела зрителей, что один из фанатов бросился, сметая охрану, к темпераментной Азизе на сцену.





Вручив ей букет цветов, юноша с почему-то ярко накрашенными губами крепко обнял певицу и попытался поцеловать ее прямо в грудь. Артистка завизжала, растерялась и стала вырываться. Но сделать это оказалось непросто. Тот крепко прижал певицу к себе, а Азиза начала хлестать парня букетом цветов.





От пикантной сцены зрители замерли от удивления: такого никто не ожидал. Отбиться от юноши Азизе, как сообщает портал womansstyle.ru удалось только с помощью охранников, которые все же высвободили певицу из рук возбужденного фаната.

