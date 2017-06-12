Навка ответила на травлю

Татьяна Навка ответила критикам ее дочери Саши. Фигуристка пообещала расправиться с каждым, кто нелестно отзывается о девушке.

"Если кому-либо не нравится ее платье, нос, рот, ее голос, ноги, руки или что-нибудь еще, пожалуйста, не пишите ваши злые комментарии, я все равно буду их удалять, а писателя блокировать", – пригрозила Навка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Фигуристка отметила, что гордится своей дочерью и поддерживает ее во всех начинаниях.

"Моя дочь закончила 10 класс практически на отлично, чему я безгранично рада! И то, что она каждый день учится, развивается, пробивает эти крепкие стены жизни, наступает на свои грабли и все равно идет вперед – для меня самое главное", – написала спортсменка на своей странице в Instagram, добавив к посту видео, на котором Саша исполняет песню на английском языке.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Июн 10 2017 в 2:09 PDT

Подписчики Татьяны Навки пришли в восторг от вокальных способностях Саши и закидали девушку комплиментами: "Очень красиво спела! Молодец! Таня, вы отличная мать", "Татьяна, у Саши очень красивый голос", "Потрясающий голос, платье, нос, руки и ноги".

Публикация от Sasha Zhulina (@sashazhulina) Май 24 2017 в 1:08 PDT

Напомним, что поклонники раскритиковали платья Александры Жулиной, в которых она появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Первый наряд Саши – открытое платье с асимметричной юбкой просто не понравился поклонникам, а второй – розовое платье до пяток – и вовсе назвали ночнушкой.