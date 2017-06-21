Татьяна Навка: Силы кончились

Фигуристка рассказала о проблемах со здоровьем. А тревожат ее и позвоночник, и суставы

Татьяна Навка стала на коньки в 5-летнем возрасте. Получается, что фигурным катанием она занимается – страшно сказать! – 37 лет. Но за успех – медали и звания – она расплачивается собственным здоровьем. "У любого спортсмена есть те или иные проблемы, – вздыхает Татьяна. – У меня они, конечно, не такие серьезные, как у Плющенко или Ягудина, но они есть. И с позвоночником, и с суставами. Занимаюсь йогой, специальной гимнастикой, и меня это спасает".

"Надо идти и пахать – болит у тебя что-то или просто силы кончились, – считает Навка. – Это каторжный, повседневный, изнуряющий труд и никто за тебя ничего не сделает".

Навке, к счастью, повезло с партнерами. "А им деваться некуда, – смеется фигуристка. – У них выхода нет уже, со мной поставили в пару, поздно переживать. Думаю, что Роман (Костомарова – Прим.ред) приучил меня к этой уверенности. Он будет сам лететь, падать, но меня всегда поддержит, спасет… Знаете, я первый раз об этом задумалась… Наверное, я такая бесстрашная из-за уверенности в партнере­. Куча была случаев, когда, падая, Роман так все делал, чтобы я не травмировалась… Вообще, он очень редко падал. Я была в нем уверена всегда".

После победы на Олимпийских играх в Турине в 2006 году Татьяна Навка и Роман Костомаров, как известно, приняли решение уйти из большого спорта. "Для спортсмена окончание карьеры – очень опасное время. Многие не находят себя в дальнейшей жизни. И спиваются, и нищенствуют, и просто пропадают из поля зрения. Безусловно, и у меня был момент, когда я подумала: "А что дальше?" Нам просто повезло, мы стали олимпийскими чемпионами в нужное время. И ни секунды не было, чтобы мы сидели без работы и думали, как дальше жить. У нас был "Ледниковый период", мы ездили в туры по стране, зарабатывали деньги", – цитирует Навку журнал "7 дней".