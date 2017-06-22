Молодой ведущий позвал замуж 49-летнюю Поплавскую

Актриса, телеведущая и общественный деятель Яна Поплавская дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем романе с молодым радиоведущим Евгением Яковлевым. По словам звезды, возлюбленный уже несколько раз звал ее замуж.

Если верить светским СМИ, Яковлев младше Поплавской на 12 лет, но разница в возрасте не мешает влюбленным наслаждаться счастливой семейной жизнью вот уже третий год, хотя познакомились они еще в 2006-м.

Влюбленный мужчина, работающий ведущим на радио "Вести ФМ", давно уже зазывает свою зазнобу в ЗАГС, чтобы официально оформить отношения, однако разведенная актриса пока раздумывает и не спешит во второй раз под венец.

"Сегодня мое отношение к официальному браку весьма двоякое. Хотя мой гражданский муж за все эти одиннадцать лет, что мы знаем друг друга, наверное, раз пять делал мне предложение. Впервые еще в 2006 году!" – сообщила Поплавская.

Однако что-то не дает Яне радостно воскликнуть "Да! Я согласна". "Я пока не решила, но думаю, что решу. Сейчас я уже знаю, что синий штамп снять быстро – за две недели. На отношения он не влияет, а с юридической точки зрения всегда можно договориться на берегу. Поэтому тут никаких определенных страхов у меня нет. Я уже прошла все стадии и понимаю, что такое брак, ЗАГС, развод, и мой муж это знает", – объяснила отсутствие спешки в этом важном вопросе мудрая артистка.

enter; width:100%;"> Публикация от Евгений Яковлев (@e_yakovlev) Фев 19 2017 в 7:23 PST

Чисто теоретически звезда уже определилась, какую хочет церемонию. "Свадьба должна быть красивым событийным рядом. Это для этого нужно время, чтобы все решить, это же определенные хлопоты. Как только мы созреем, сообщим!" – пообещала Поплавская.

Актриса добавила, что ее избранника все уже и так давно считают ее супругом. "Мы с Женей познакомились в 2006 году. Когда я впервые появилась с ним на людях – уже после развода, ни один человек не написал, что он – мой бойфренд. Подошла журналистка и сказала, что ей очень приятно видеть меня с мужем. Я удивилась: ну надо же, никаких бойфрендов! А она ответила: "Мы к вам относимся с уважением. Сложно представить, что вы бы пришли с человеком временным". Спасибо за уважение. Действительно, а как еще можно назвать человека, с которым ты живешь уже третий год одной семьей?" – цитирует Яну сайт Woman’s Day.

Публикация от Евгений Яковлев (@e_yakovlev) Май 8 2017 в 12:57 PDT

Актриса всегда относилась к браку с большой осторожностью. "Мне хотелось, чтобы это было раз и навсегда", – призналась Поплавская. Однако судьба распорядилась иначе. В 2011 году Яна развелась с российским актером, кинорежиссером и продюсером Сергеем Гинзбургом после 25 лет брака. В те дни светские издания писали, что артистка так и не смогла простить благоверному измену.

"Я не вижу смысла продолжать такие инвалидные отношения, – говорила Поплавская в интервью. – Я достаточно в своей жизни повидала женщин, попытавшихся перешагнуть через предательство и, как вы говорите, дать шанс. Но у всех этих женщин несчастные глаза. Потому что живут они в постоянном страхе, что их опять предадут, что им лгут. И я совершенно не хочу становиться на этот тупиковый путь".