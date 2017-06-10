Наталья Штурм продолжает голые провокации в Испании

Звезда 90-х Наталья Штурм продолжает радовать своих поклонников откровенными фотографиями с испанского побережья. С завидной регулярностью на ее странице в Instagram появляются снимки, на которых актриса предстает перед зрителями топлесс.

Теплое солнце Испании преобразило Наталью Штурм. Если раньше она позволяла себе выкладывать весьма фривольные фотографии, то во время своего последнего отпуска решилась предстать перед публикой с голой грудью. При этом на одном снимке, который многие расценили как провокацию, артистка решила не останавливаться.

По всей видимости, Наталья Штурм стала настоящей поклонницей загорать топлесс. Очередной снимок, доказывающий это, появился на ее странице в Instagram. "Решила загорать в укромном местечке. Теперь только я , чайки и ужики тянутся к солнцу😎", – подписала она снимок.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июн 9 2017 в 11:06 PDT

До этого на странице артистки появлялись фотографии с побережья в полупрозрачном платье, подчеркивающем все особенности ее фигуры. Впрочем, это не самые откровенные или необычные снимки, которыми Наталья Штурм начала радовать своих поклонников.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июн 9 2017 в 2:23 PDT

Так, на одном из снимков она решила прикрыть свои прелести двумя кусочками хамона. Впрочем, тогда столь экстравагантное решение вызвало весьма неоднозначную реакцию среди ее подписчиков.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июн 8 2017 в 8:15 PDT

Серия снимков топлесс по определению самой Натальи Штурм началась "по многочисленным просьбам". Артиста разделась прямо на пляже. "Через час я осталась на берегу одна – женщины увели своих испанцев). Я что, такая страшная?", – поинтересовалась звезда.

Поклонники поспешили ее переубедить, после чего подобные снимки стали появляться на ее страничке с завидной регулярностью. Примечательно, что до этого звезда 90-х признавалась, что испытывает неловкость при попытке оголиться на людях. Однако на то, чтобы побороть комплексы ей потребовался лишь день.