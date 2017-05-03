Участников "Евровидения" в Киеве встретили дубинками и наручниками

Место проведения конкурса оцепили двумя кордонами. А на гостей из России смотрят косо.

В столицу Украины продолжают съезжаться артисты и журналисты по случаю 62-го конкурса песни "Евровидение". На сегодняшний день, как сообщает погранслужба Незалежной, в страну прибыли около 400 участников из 20 стран. Только за минувшие сутки пограничники приняли свыше 160 человек.

Говорят, главы национальных делегаций предупреждают своих членов, что, мол, в этом году все будет устроено не так удобно и комфортно, как обычно, что в городе надо быть максимально осторожным, не носить с собой ценные вещи. В киевском выставочном центре, где проходит конкурс, для гостей "Евросонга" организовали камеру хранения. Журналисты, например, могут оставить там камеры и ноутбуки, чтобы не ходить с ними по киевским улицам, провоцируя местную гопоту.

Повышенное внимание в Киеве – к гостям из России. Несмотря на то, что наша страна не участвует в конкурсе этого года, некоторые отважные репортеры все же решились поехать на этот смотр европейской самодеятельности. Вот что репортеры сообщили life из Киева – матери городов русских: "Пресс-центр напоминает режимный объект. Здание обнесено двойным забором. Нас курируют усиленные наряды полиции. Это, мягко говоря, пугает. В здании по углам стоят полицейские в форме, с дубинкой и наручниками. Я был в Стокгольме в том году. Там тоже присутствовала охрана, но никто не ощущал себя подозреваемым под пристальным присмотром. Даже в самом пресс-центре неловко говорить, что мы из России. Жди как минимум косых взглядов. Все это напрягает".

Сегодня в Киеве четвертый день репетиций полуфиналов, первый из которых состоится 9 мая. А финал конкурса 13 мая откроется выступлением украинских победителей "Евровидения" прошлых лет – Русланы и Джамалы. Из бюджета Украины им заплатят 1,58 миллиона гривен. Дороже всего, если верить информации украинской системы госзакупок, обойдется выступление Джамалы. Ее "ООО Джамаладинова Сусана Аминовна" перечислят 986 тысяч гривен (более 2 миллионов рублей).