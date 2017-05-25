Няня Малининых шокировала рассказом о зверских условиях работы

Няни, работавшие в звездных семьях, стали героинями ток-шоу "Прямой эфир" с Борисом Корчевниковым. Женщина, присматривавшая за двойняшками Александра Малинина, рассказала о необычных условиях работы, которые гостям в студии показались зверскими.

В ходе передачи выяснилось, что няни, устроившиеся в семьи к знаменитостям, получают большие деньги, но и трудиться им приходится очень много. Например, профессионал этого дела Людмила Королева, занимавшаяся детьми Малинина Фролом и Устиньей, по несколько суток не спала.

Трудилась у Александра она недолго. "Я работаю только с грудничками, только до года. Мне было предложено посетить это семейство милое. Было сказано: "Не факт, что вы подойдете", – поделилась своими воспоминаниями Королева.

Исполнитель щедро оплачивал труд Людмилы. "Деньги хорошие были. У меня почасовая оплата. Достойная. На тот момент в пределах трех тысяч долларов в месяц. Профессиональные няни хорошо зарабатывают", – призналась гостья Корчевникова.

И все бы прекрасно, но было одно но. Серьезное, с которым смирится далеко не каждая воспитательница. "Там было такое условие – без права сна. График два через два без права сна, – рассказала няня. – Тут уж как хотите".

"Двое суток не спать?!" – изумились люди в студии, отметив, что это какое-то зверство. "Да", – подтвердила няня, мужественно оттрубившая немало таких бессонных смен.

Бывшая звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова, воспитывающая маленького сына, с трудом поверила, что такое вообще возможно. "А это не сказывается на ребенке? Нервность... Вы не высыпаетесь... Любой здравомыслящий человек должен спать!" – уверена модель.

"Не знаю... На здоровье няни это сказывается, да, – признала Людмила. – Но кого это волнует?" На вопрос Корчевникова, какие отношения у Королевой были с семьей Малининых, она ответила сухо: "Рабочие. Есть требования. Есть выполнение этих требований".

Бывают случаи, когда пожелания няни все же учитываются. "Допустим, если я работаю двое суток без права сна, то будьте любезны (я тогда еще не водила машину) предоставить мне от метро водителя, потому что два часа добираться в этот дом... Это няня приедет вымотанная", – рассказала Людмила, тут же добавив, что Александр предоставил ей на срок работы водителя.

К слову, в студии "Прямого эфира" побывала няня другой знаменитой семьи. Ольга Павлова присматривала за юной Ксенией Собчак. "Ксюша в основном делала у нас уроки, мы ее кормили тем, что приносила Людмила Борисовна, а потом она ее забирала. Я не хочу мазать масло масляное и говорить, какая она была прекрасная, но ребенок был действительно очень ответственный во всех отношениях. И это все впитывалось от родителей, которые воспитывали девочку", – с теплотой рассказала о Собчак няня.