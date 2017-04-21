Выход Александра Малинина возмутил Филиппа Киркорова

В преддверии юбилейных концертов Филипп Киркоров дал откровенное интервью. Поп-король признался, что очень возмущался, когда не он, а Александр Малинин выходил на сцену, чтобы завершить "сборник".

Филипп Киркоров заявил, что с некоторых пор перестал биться за то. чтобы закрывать сборные концерты. Переворот в сознании певца произошел после смерти Игоря Талькова. "Четверть века назад, когда все наши исполнители еще мерились крутизной друг с другом и рвались завершать большие сборные программы, это стоило жизни Игорю Талькову. Тот случай меня отрезвил. В начале 1990-х я тоже был подвержен такой тенденции. Будучи молодой звездой, этаким Биланом тех лет по популярности, хотел выходить в финале сборных концертов. А у организаторов данных мероприятий порой были свои пристрастия – и в конце ставили Газманова или Малинина. Я "гнул пальцы", возмущался: почему они, а не я?" – цитирует Филиппа Киркорова газета "Известия".

Теперь же, по словам поп-короля, для него этот вопрос не имеет значения. "Больше никогда не возникал ни по поводу своего места в программе, ни по поводу каких-то бытовых моментов: дали ли мне машину премиум-класса, выделили ли президентский люкс в отеле и т.п. Если организаторы тебе чего-то подобного не предоставили, скажем, лимузин, значит, ты еще не достиг определенного статуса", – отметил популярный исполнитель.

Филипп считает, что в его жизни наступил период, когда ему уже не нужно ничего требовать. Он пояснил: "Само собой стало понятно, что если я приехал в город на гастроли, то живу в лучшей гостинице, меня встречает хороший автомобиль и мой технический райдер выполнен на 100%. Я не помню, чтобы Пугачева что-то когда-то требовала. Ей всегда предоставляют условия, которые соответствуют настоящей звезде".

Отметим, что в конце апреля Филипп Киркоров отметит круглую дату. Поп-королю отечественной эстрады исполнится 50 лет. В честь такого события последнюю декаду этого месяца артист проведет в Кремлевском дворце, где каждый вечер будет показывать свое шоу "Я".